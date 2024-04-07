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    06:23, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Полицейские Костанайской области охраняют затопленные участки от мародеров

    полиция, охрана
    Фото: ДП Костанайской области

    В Костанайской области более 700 полицейских и военнослужащих помогают бороться с паводковой ситуацией в регионе. В их числе 100 военнослужащих Национальной гвардии МВД и 120 курсантов Костанайской академии МВД им. Ш.Кабылбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Они помогают в оцеплении местности при эвакуации людей и укладке инертных материалов, 

    Из-за угрозы подтопления сейчас в областном центре основные силы ориентированы на эвакуацию жителей садовых обществ, расположенных вблизи реки Тобол. Для эвакуации в Костанайский район направлены 50 военнослужащих и 60 курсантов академии.

    Кроме того, сотрудники полиции со спасателям и местными исполнительными органами эвакуируют людей в селе Перцевка города Рудного, в Аулиекольском, Денисовском, Костанайском, Карасуском, Карабалыкском районах и районе Б. Майлина.

    С начала паводков в регионе эвакуировано три тысячи человек. Для недопущения фактов мародерства, полицией организовано круглосуточное патрулирование.

    полиция, помощь
    Фото: ДП Костанайской области

    Выставлены дополнительные посты патрульных полицейских, которые совместно со спасателями в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию на дорогах.

    Напомним, Костанайская область борется с паводками. Первые сообщения о прибывшей воде поступили из южных регионов области: Амангельдинский, Джангельдинский районы и Аркалык. Там, 28 марта объявили режим ЧС. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

    Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

    Позже стало известно, что с зоне риска оказываются еще 14 районов области. Так, в «чат вошли» Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

    Непростая ситуация сложилась и в областном центре – там затопило район «Костанай-2». Позже, акимат города заявил, что затопить может и другие прибрежные районы города из-за повышения уровня воды в реке Тобол.

    В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы полиция Костанайская область Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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