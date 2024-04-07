Полицейские Костанайской области охраняют затопленные участки от мародеров

В Костанайской области более 700 полицейских и военнослужащих помогают бороться с паводковой ситуацией в регионе. В их числе 100 военнослужащих Национальной гвардии МВД и 120 курсантов Костанайской академии МВД им. Ш.Кабылбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Они помогают в оцеплении местности при эвакуации людей и укладке инертных материалов,

Из-за угрозы подтопления сейчас в областном центре основные силы ориентированы на эвакуацию жителей садовых обществ, расположенных вблизи реки Тобол. Для эвакуации в Костанайский район направлены 50 военнослужащих и 60 курсантов академии.

Кроме того, сотрудники полиции со спасателям и местными исполнительными органами эвакуируют людей в селе Перцевка города Рудного, в Аулиекольском, Денисовском, Костанайском, Карасуском, Карабалыкском районах и районе Б. Майлина.

С начала паводков в регионе эвакуировано три тысячи человек. Для недопущения фактов мародерства, полицией организовано круглосуточное патрулирование.

Фото: ДП Костанайской области

Выставлены дополнительные посты патрульных полицейских, которые совместно со спасателями в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию на дорогах.

Напомним, Костанайская область борется с паводками. Первые сообщения о прибывшей воде поступили из южных регионов области: Амангельдинский, Джангельдинский районы и Аркалык. Там, 28 марта объявили режим ЧС. Также, режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Позже стало известно, что с зоне риска оказываются еще 14 районов области. Так, в «чат вошли» Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

Непростая ситуация сложилась и в областном центре – там затопило район «Костанай-2». Позже, акимат города заявил, что затопить может и другие прибрежные районы города из-за повышения уровня воды в реке Тобол.

В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.