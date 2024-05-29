Полицейские Астаны проверяют объекты на антитеррористическую защиту

С начала 2024 года департамент полиции города Астана проверил 40 объектов. Внесено 25 предписаний для устранения недостатков, по результатам проверок к административной ответственности привлечены руководители шести объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Полиция столицы проверяет особо важные государственные, стратегические, опасно-производственные, с массовым скоплением людей, в том числе большинство объектов образования и здравоохранения, культуры и спорта.

В полиции напомнили, что руководителям подобных объектов необходимо разработать паспорта антитеррористической безопасности, постоянно проводить профилактические и учебные мероприятия по обучению персонала на предмет антитеррористической защиты, а также планировать совместные действия с заинтересованными государственными органами, а именно оснастить объекты качественной телевизионной системой видеонаблюдения, системой охранной сигнализации, а также системой оповещения.

Параллельно с 24 мая по 29 июня 2024 года в столице проходит антинаркотический месячник, посвященный международному дню борьбы с наркоманией. Так в полиции хотят акцентировать внимание общественности к проблеме наркомании, необходимости комплексного решения проблем основной группы риска – подростков и молодежи, формирования устойчивых принципов ведения здорового образа жизни, а также оказания необходимой медико-социальной помощи наркозависимым.

В столице активно ведется борьба с наркопреступностью. С начала года зарегистрировано 61 наркопреступление, из которых 53 в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 16,5 кг различных видов наркотических средств, из них 3,4 кг «синтетики».