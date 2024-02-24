Житель одного из ЖК Астаны прятал закладки в своем доме

Житель столичного жилого комплекса прятал закладки в подъездах своего дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В Астане полицией задержан 20-летний житель жилого комплекса «Времена года», у которого при себе обнаружен 21 сверток с наркотиками. При обыске по месту жительства у него изъято также пять пакетов с галлюциногенными грибами, 20 свертков с марихуаной и упаковочные материалы.

Выявлено, что он планировал сбывать наркотические средства через закладки. По данному факту проводится досудебное расследование за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ.



Отметим, что в текущем году зарегистрировано 61 наркопреступление, из которых 53 в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 16,5 кг различных видов наркотических средств, из них 3,4 кг «синтетики».