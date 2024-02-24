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    22:10, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Житель одного из ЖК Астаны прятал закладки в своем доме

    закладки
    Фото: Polisia.kz

    Житель столичного жилого комплекса прятал закладки в подъездах своего дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В Астане полицией задержан 20-летний житель жилого комплекса «Времена года», у которого при себе обнаружен 21 сверток с наркотиками. При обыске по месту жительства у него изъято также пять пакетов с галлюциногенными грибами, 20 свертков с марихуаной и упаковочные материалы. 

    Выявлено, что он планировал сбывать наркотические средства через закладки. По данному факту проводится досудебное расследование за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ.

    Отметим, что в текущем году зарегистрировано 61 наркопреступление, из которых 53 в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 16,5 кг различных видов наркотических средств, из них 3,4 кг «синтетики».

    Теги:
    Наркотики Полицейские полиция Борьба с наркотиками Астана Жилье Общество
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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