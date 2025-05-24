Полицейская машина попала в ДТП в Алматы

Авария произошла 22 мая в Алмалинском районе, внутри служебного авто находился задержанный.

– По предварительным данным, в ходе следования задержанный, находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно вмешался в управление транспортным средством, дернув руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В ДП уточнили, что никто не пострадал.

Сотрудник полиции в момент происшествия находился при исполнении служебных обязанностей.

Назначена служебная проверка. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников. В отношении задержанного предусмотрены меры в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы. Авария произошла по проспекту Райымбека.