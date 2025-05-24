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    21:50, 23 Май 2025 | GMT +5

    Полицейская машина попала в ДТП в Алматы

    В Алматы служебный автомобиль полицейских попал в дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Авария произошла 22 мая в Алмалинском районе, внутри служебного авто находился задержанный.

    – По предварительным данным, в ходе следования задержанный, находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно вмешался в управление транспортным средством, дернув руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    В ДП уточнили, что никто не пострадал.

    Сотрудник полиции в момент происшествия находился при исполнении служебных обязанностей.

    Назначена служебная проверка. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников. В отношении задержанного предусмотрены меры в соответствии с законодательством.

    Напомним, ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы. Авария произошла по проспекту Райымбека.

    Теги:
    ДТП Регионы Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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