Политологи дали свою оценку документальному фильму о трагических январских событиях в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе презентации документального фильма «Трагический январь. Как это было» известные политологи дали свою оценку картине, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Важна собранная хронология того, что случилось, потому что в такие моменты важно собирать полную картину. Мы видели, что на протяжении последних недель велись попытки придать совершенно другой оттенок событиям, которые произошли в стране. Были попытки выставить террористов по-настоящему мирными протестующими, прикрываться ими до сих пор. Но я думаю, что все изложенные факты в фильме ясно говорят о том, что произошла попытка государственного переворота, дестабилизации ситуации в стране. К сожалению, это произошло в довольно символические даты для нас. Мы только отметили 30-летие Независимости», - прокомментировал политолог Никита Шаталов.
По мнению спикера, с другой стороны, всякое тяжелое событие, будь то пандемия или общественно-политические кризисы, послужило в определенной степени экзаменом нашей независимости, устойчивости государственных институтов с точки зрения того, готовы они к таким вызовам или нет.
«Мы видим, что у нас устойчивое общество, не было ни одного межэтнического конфликта. Напротив, за эти дни люди показали свою сплоченность. Мы увидели, что у нас хорошие союзники, готовые помочь в тяжелый момент», - отметил Никита Шаталов.
Политолог считает, что необходимо проводить дальнейшую оценку этих событий.
«Я бы хотел прочить хорошую книгу об этом, когда будут известны подробности расследования», - добавил он.
По словам Казбека Майгельдинова, такие фильмы нужно показывать, как урок, чтобы в будущем трагедия не повторялась.
«Мирные митинги должны проходить с высокой политической культурой. Мы должны осознанно к этому вопросу относиться. Были преступные группировки, мародеры, увидели разный всплеск негатива. Мы не должны допускать этого. Для этого, как отмечал Президент, должны быть едины. Самое главное – следовать одному курсу. Когда начал происходить хаос, все понимали, что координация шла совсем по-другому. Эти фильмы нужно показывать, как историю, урок, чтобы в дальнейшем не повторялось», - отметил политолог.Напомним, сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций состоялась презентация документального фильма «Трагический январь. Как это было» агентства «Хабар». Фильм представляет собой нарезку из редких документальных кадров, рассказывающих о развитии событий с точной хроникой. Съемочной группой выстроена линия, где зрителю предоставляется полный фактаж событий, детали, а также заявления руководства страны. Продолжительность документального фильма – 20 минут.
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