Политолог: Вице-президент — вспомогательный институт

— Институт вице-президента — один из основных признаков того, что политическая система подвергается сложной трансформации. Потому что власть традиционно делится на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Институт Президента сохраняет баланс и взаимоограничение этих трех ветвей власти, то есть вся тяжесть ложится на президента. Он наряду с ответственностью за стратегические задачи, контролирует и внутренние поручения. Введение института вице-президента обеспечит контроль за исполнением поручений Президента. Это дополнительный, вспомогательный институт, усиливающий связь Президента с другими органами, — сказала политолог.

Рыстина также отметила, что институт вице-президента ответственен и за реализацию транзита власти.

— В случае возникновения ситуации, когда Президент не сможет выполнять свои полномочия, второе должностное лицо — вице-президент. Есть норма, предписывающая, что он должен временно исполнять обязанности Президента и в течение двух месяцев назначить день выборов. В этом вопросе также можно заметить сложное изменение. Согласно прежней Конституции эти полномочия переходили к спикеру Сената, затем к председателю Мажилиса, в четвертую очередь к Премьер-министру. Теперь указанные полномочия вначале переходят к вице-президенту, затем к руководителю Курултая. Поясню, в чем разница. Если указанные полномочия принимает спикер Сената, он будет вынужден исполнять обязанности по нескольким должностям. Его же прямая обязанность — обеспечить правильное принятие законов. Вице-президент, в отличие от него, не занимает дополнительных должностей, не руководит ветвями власти. Это человек, прямо выполняющий поручения Президента. Переход полномочий к вице-президенту будет также основой для того, чтобы не нарушалась система сдержек и противовесов. Потому что, если указанные полномочия передавать законодательному органу, законодательный орган получит преимущество, то есть нарушается принцип сдержек и противовесов. Институт вице-президента, обеспечивая баланс, в течение двух месяцев назначает выборы следующего Президента, то есть он служит буфером, обеспечивающим безопасность, — пояснила Рыстина.