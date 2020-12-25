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Политолог рассказал о предстоящих парламентских выборах в Мажилис

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Декабря 2020, 14:57
Политолог рассказал о предстоящих парламентских выборах в Мажилис

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Политолог Марат Шибутов поделился своим мнением относительно предстоящих парламентских выборов в Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отметил, что выборы в Мажилис и маслихаты нельзя рассматривать сами по себе – только в связке с прошедшими выборами президента и будущими выборами акимов. Все вместе и составляют транзит власти в стране.

«Ключевая вещь тут – физическое обновление элиты. Я вижу тут не структурное обновление, а просто поколенческое. Если посмотреть, все партии избавляются от возрастных представителей. В среднем все списки помолодели. Лучший пример – праймериз Nur Otan... Почему это делают? Есть очень большой запрос в обществе на омоложение элиты. Это соответствует большой доле молодежи в обществе – нельзя чтобы возраст парламентариев был в два раза больше, чем средний возраст граждан страны. Будет старше примерно в 1,5 раза», - пишет политолог в своем Telegram.

Он отметил, что в выборах участвуют пять политических партий: Народная партия, Nur Otan, «Ауыл», «Adal» и «Ак жол».

«Партии, которые не набрали нормальный по численности список, совершили ошибку. 127 кандидатов набрали только Nur Otan и НПК. Остальные выставили мало – 19-38 человек. Это мало, и я думаю, после выборов будут большие внутрипартийные дискуссии. Просто место в списке – это форма поощрения партийных активистов, показатель внутрипартийной демократии.

Регионы, где у партий будут лучшие результаты на этих выборах в маслихаты, будут главными регионами приложения сил на выборах сельских акимов. Тут очень важно не ошибиться и не распылять силы – смотреть, где шансов больше и там работать», - заметил эксперт.

Марат Шибутов заявил, что в целом, список достаточно разнообразный и он сильно обновлен - вошло всего 23 действующих депутата из 84, которые сейчас составляют фракцию. Женщины и молодежь в нем составляют 43%. Это отвечает запросам на обновление парламента как в гендерном плане, так и в плане снижения среднего возраста депутатов. Если в 2016 году в списке было 23 кандидата пенсионного возраста, то сейчас всего два.

«Еще важно, что программу партии оглашал сам Президент, который и задал основной посыл съезда. Это показывает преемственность руководства. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что преемственность политики – это ответственность, организованность и труд, а ведь именно этого нам и не хватает. Глава государства учел всю ту критику, которая шла от народа и экспертов весь этот год. Это хорошо.

В программе учтена критика, которая была по результатам противостояния коронавирусной инфекции и основана на тех посылах, что раньше озвучивал Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях, и прежде всего это подотчетное государство. Как бывший председатель попечительского совета Transparency Kazakhstan рад, что приоритетом для партии обозначена борьба с коррупцией, причем с обязательным участием общественности», - заключил эксперт.

Отметим, впервые за 16 лет парламентские выборы, назначенные Президентом на 10 января 2021 года, будут очередными, а не досрочными, как это было начиная с 2007 года.


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