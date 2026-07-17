Политолог призвал партии активнее работать с избирателями вне электорального периода

Казахстанским политическим партиям необходимо активнее работать с обществом не только во время выборов, но и в межэлекторальный период, а также чаще высказывать свою позицию по актуальным событиям. Такое мнение высказал политолог Талгат Калиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сегодня партийная система нуждается в более содержательной политической конкуренции.

— Партия базируется на ценностях — это и есть подлинная партия. Если сегодня посмотреть на наши партии, то все выступают «за всё хорошее против всего плохого». В результате сложно прогнозировать, как они будут действовать в той или иной ситуации, — отметил Талгат Калиев на заседании экспертного клуба Sarap в Астане.

Политолог считает, что одна из главных проблем заключается в недостаточной активности партий в межэлекторальный период.

— Если произошли паводки, авария на шахте или другое резонансное событие, партии должны быть в центре общественной дискуссии, объяснять, какие системные изменения необходимо провести, и делать это в соответствии со своими ценностями. Так они будут повышать свою узнаваемость и доверие граждан, — подчеркнул спикер.

Как отметил эксперт, вместо этого многие партии продолжают использовать устаревшие методы политической работы, делая ставку на привлечение известных спортсменов и звезд, тогда как современная политика требует новых форм взаимодействия с обществом. По словам Калиева, сегодня партии слишком часто ограничиваются проведением круглых столов и дискуссионных мероприятий.

— Экспертное сообщество должно обсуждать проблемы. А партии должны идти к людям. Они должны встречаться с гражданами, вести постоянный диалог, а не собираться только для того, чтобы говорить о вещах, по которым все и так согласны, — сказал он.

По его мнению, партии должны предложить гражданам современные и креативные форматы взаимодействия. В этой связи политолог выразил надежду, что предстоящий Курултай станет не только новой институциональной моделью, но и принесет качественные изменения в политическую культуру страны.

Ранее в ходе заседания Казахстанский институт общественного развития (КИОР) представил результаты двух республиканских социологических исследований. Согласно опросу 86,9% казахстанцев доверяют Президенту.

Выборы в Курултай состоятся 23 августа.