Политолог объяснил, почему в руководстве партий Казахстана становится больше молодых политиков

Смена поколений в руководстве политических партий стала главным трендом нынешней избирательной кампании. Такое мнение на экспертной платформе «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы» высказал политолог Талгат Калиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, раннее объявление даты выборов позволило партиям заранее подготовиться к кампании и провести внутреннюю перезагрузку.

Во многих политических организациях руководство постепенно переходит к более молодому поколению политиков. Это дает партиям возможность предлагать новые идеи, расширять круг сторонников и формировать современную повестку работы Курултая.

— Внутрипартийная трансформация — это не искусственный процесс, а закономерная реакция на общественный запрос. Сегодня граждане ожидают обновления кадров, честной политической конкуренции и консолидации политических сил перед современными вызовами, — сказал он.

По мнению Калиева, нынешняя избирательная кампания проходит уже в условиях сформировавшейся и идеологически разнообразной партийной системы. Каждая политическая партия заняла собственную нишу и ориентируется на свою аудиторию — от сторонников социально ориентированной политики до представителей бизнеса и экологической повестки.

— Сегодня общество проходит естественный этап политического взросления, в ходе которого избиратели учатся самостоятельно оценивать программы, критически воспринимать популистские заявления и ориентироваться в информационном пространстве, где все большее влияние приобретают лидеры общественного мнения, — отметил он.

Ранее в Казахстанском институте стратегических исследований (КИСИ) рассказали, какие факторы влияют на готовность казахстанцев участвовать в выборах депутатов Курултая.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.