Политолог Марат Шибутов рассказал, как перенес коронавирус и почему вакцинировался

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Марат Шибутов получил две дозы вакцины от коронавируса и поделился мнением о вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Политолог заявил, что в июле 2020 года он болел коронавирусом.

«Острая фаза у меня была где-то неделю, но потом пришлось восстанавливаться около двух месяцев. Очень тяжело было с физическими нагрузками. В этом году я вакцинировался, 1 мая получил первый компонент, 24 мая - второй компонент. Я хотел привиться QazVac, но в пункте вакцинации рядом с домом был только «Спутник V», поэтому я привился этим препаратом», - рассказывает спикер.

По словам Марата Шибутова, состояние сейчас у него хорошее.

Он отметил, что сейчас в Казахстане, в Алматы доступно целых четыре вакцины: «Спутник V», Hayat-Vax, QazVac, CoronaVac.

«Это огромное преимущество перед многими другими странами. Люди там вынуждены выезжать в другие страны, чтобы вакцинироваться, потому что у них очередь на вакцинацию идет полгода. А у нас народ почему-то плохо начал ходить. Когда я 1 мая был в пункте, там была очередь большая, а вот 24 мая уже мало людей. Это говорит о том, что людям надо быть более сознательными. Вот есть отличный пример Израиля, где около 75% населения вакцинировались. Это значит, что у них нет никаких санитарных ограничений: у них нет ни масок, ни ограничений по работе заведений, по работе общественных мест и так далее. Главное, у них нет заболеваемости, только единичные случаи. Тоже самое в Китае, там на 9 июня привились почти 800 миллионов человек. Они в день вакцинируют по 16-17 миллионов. У них тоже гораздо меньше заболеваемости. Нам, чтобы выйти из этого режима и вот этих ограничений, которые несут большие проблемы для бизнеса, для людей, надо всем вакцинироваться, я призываю. Не хотите одну вакцину, получите другую. Почитайте в Интернете», - призвал политолог.

По его словам, нельзя недооценивать коронавирус. Это может привести к смерти.

«Уважаемые алматинцы! Обращаюсь к вам с такой просьбой. Чтобы у нас сформировался коллективный иммунитет, чтобы у нас отменили карантинные ограничения, чтобы мы ходили спокойно по всему городу, работали, развлекались и так далее, нам нужно, чтобы количество вакцинированных достигло как минимум 70% от населения. Поэтому прошу вас вакцинироваться и сделать наш город безопасным и здоровым», - заключил М. Шибутов.