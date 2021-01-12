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Политолог: Любые выборы -  это демонстрация мнений населения в отношении реализуемой государственной политики

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Января 2021, 17:39
Политолог: Любые выборы -  это демонстрация мнений населения в отношении реализуемой государственной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Те рамки, которые заданы общественным запросом, показывают, что в нынешней ситуации казахстанскому обществу важны результаты проводимых реформ. Такое мнение о прошедших выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК выразил на экспертном обсуждении «SAILAU TALKS – 2021» (итоги избирательной кампании) известный азербайджанский политолог Фархад Мамедов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Любые выборы - демонстрация мнений населения в отношении реализуемой государственной политики. В этом отношении, явка на этих выборах, как уже было отмечено более 63 %, в зимних условиях, в условиях пандемии, - высокий показатель. Также важен элемент спокойности дискуссий. Те рамки, которые заданы общественным запросом, показывают, что в нынешней ситуации казахстанскому обществу важны результаты проводимых реформ. Этот 2021 год практически показывает все прогнозы, что этот год будет годом переломным в борьбе с пандемией и началом рывка. Мы заметили, что ни одно из государств не было застраховано от пандемии. Даже самые развитые государства, может быть, показали не самый лучший механизм борьбы, что привело к еще большему распространению и еще большим последствиям для экономики», - прокомментировал политолог.

Он также поделился мнением о том, что этот и следующий год будут прорывными для тех государств, которые смогут стабильно, взвешенно выйти из этого этапа. В этом отношении общественно-политический консенсус позволяет правительству созидательно подходить к решению насущных вопросов и реализации тех задач, которые были анонсированы в прошлом.

«Хотелось бы отметить, программную статью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это новое видение для нового поколения, потому что было очень верно отмечено то, что происходит смена поколений. Очень важный элемент – сохранение независимости, ее укрепление. Сохранение национальной идентичности, ее популяризация являются очень важным элементом. В ближайшей перспективе ожидается формирование нового Правительства, анонсирование задач, которые должно оно решить. В принципе нас ждут годы созидания и развития», - добавил известный азербайджанский политолог Фархад Мамедов.


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