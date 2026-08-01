Политолог Игорь Шестаков: Центральная Азия демонстрирует миру модель доверия и сотрудничества

Неформальная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана, состоявшаяся в Кыргызстане, ознаменовала новый этап развития регионального сотрудничества. О значении данной встречи, роли Президента Казахстана в развитии центральноазиатской интеграции и перспективах сотрудничества в интервью Kazinform рассказал директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо», политолог Игорь Шестаков.

Одними из главных тем саммита политолог Игорь Шестаков назвал подписание Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, расширение регионального формата за счет Азербайджана, развитие транспортно-логистических коридоров и укрепление политического диалога между государствами региона.

— Кыргызстан впервые принимает неформальную встречу глав государств Центральной Азии с участием Азербайджана. Насколько, на Ваш взгляд, подобный формат уже превратился из площадки для политического диалога в полноценный механизм выработки региональной политики? Какое значение нынешний саммит имеет для всего региона?

— Здесь, наверное, один из ключевых моментов этой встречи заключается в том, что формируется новый региональный формат сотрудничества с учетом того, что Азербайджан активно подключился к центральноазиатским интеграционным процессам.

Хотя по итогам 2025 года товарооборот между Азербайджаном и странами Центральной Азии пока остается относительно скромным, а именно немногим более одного миллиарда долларов, он демонстрирует стабильный рост. Это говорит о последовательном укреплении взаимодействия Баку со странами региона.

Одним из наиболее стратегически важных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Центральной Азией является развитие транспортно-логистических коридоров. Прежде всего речь идет о Среднем коридоре. Сегодня, на фоне происходящих в мире геополитических кризисов, когда привычные маршруты меняются, значение этого направления существенно возрастает.

Еще недавно серьезные надежды связывались с транзитом через Иран, однако нынешняя военно-политическая ситуация фактически ставит этот маршрут под вопрос. Думаю, что в ближайшие годы говорить о полноценном транзите товаров через Иран будет крайне сложно. В этих условиях роль Азербайджана как одного из ключевых звеньев новой транспортной логистики неизбежно возрастает.

Кроме того, еще в прошлом году активно обсуждалась перспектива развития Зангезурского коридора как одного из важных направлений транспортного сообщения.

Чем больше у стран Центральной Азии будет альтернативных транспортных маршрутов и возможностей для диверсификации логистики, тем устойчивее станет региональная экономика.

Фото: Акорда

Важно отметить и то, что Азербайджан с момента обретения независимости традиционно поддерживал хорошие отношения со всеми государствами Центральной Азии. Я не припомню серьезных противоречий между нашими странами ни по экономическим, ни по внешнеполитическим вопросам. За годы независимости сложилось стабильное сотрудничество, которое сегодня трансформируется в перспективные совместные проекты.

Речь идет не только о транспортной логистике и энергетике. Большой потенциал существует в сфере туризма. Все это укрепляет позиции нашего региона и повышает его значение на международной арене. Уже можно говорить не просто о формате «5+1», а о новом региональном формате сотрудничества, который постепенно приобретает собственную субъектность.

Кроме того, Азербайджан является активным участником Организации тюркских государств, которая в последние годы значительно усилила взаимодействие с Центральной Азией. Баку обладает серьезным инвестиционным потенциалом, что открывает дополнительные возможности для реализации совместных проектов.

Поэтому Азербайджан сегодня следует рассматривать не только как транспортного партнера, но и как важного инвестиционного и экономического участника нового регионального пространства.

— Президент Касым-Жомарт Токаев назвал завершение процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке одним из ключевых достижений последних лет, отметив, что этот документ формирует новый политический каркас регионального взаимодействия. Насколько этот договор способен вывести сотрудничество стран Центральной Азии на качественно новый уровень?

— За последние годы государства Центральной Азии добились очень серьезных результатов именно на фоне сложной геополитической ситуации в мире.

Прежде всего были решены важнейшие вопросы, связанные с государственными границами. Могу привести пример Кыргызстана и Таджикистана. В прошлом году наши страны подписали договор об окончательном определении государственной границы — вопроса, который более тридцати лет оставался предметом серьезных споров и даже приводил к вооруженным столкновениям.

Фото: Акорда

Сегодня граница между Кыргызстаном и Таджикистаном стала границей мира.

Если посмотреть на мировую повестку, то значительная часть современных вооруженных конфликтов связана именно с территориальными спорами и вопросами государственных границ. На этом фоне Центральная Азия демонстрирует совершенно иную модель — модель взаимопонимания, сотрудничества и поиска компромиссов.

Этот опыт вполне могли бы использовать и государства Шанхайской организации сотрудничества, где также периодически возникают пограничные противоречия.

Не менее важным является и растущий интерес к Центральной Азии со стороны крупнейших мировых игроков.

Если раньше существовал формат «Центральная Азия + Япония», затем появился формат с Соединенными Штатами Америки, причем первоначально взаимодействие велось на уровне министров иностранных дел, то сегодня Европейский союз, Германия, Италия и другие государства уже работают с Центральной Азией на уровне глав государств.

Историческим событием стала и встреча лидеров стран Центральной Азии с Президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Впервые в истории американский президент принимал руководителей всех государств региона в таком формате.

Все эти факты свидетельствуют о том, что значение Центральной Азии в мировой политике и экономике стремительно возрастает.

Кроме того, уже этой осенью состоится саммит в формате «Центральная Азия — Республика Корея», что также подтверждает растущий международный интерес к региону.

Именно поэтому слова Касым-Жомарта Токаева о том, что Центральная Азия переживает наиболее успешный период своей современной истории, полностью соответствуют реальной ситуации.

Как один из самых опытных дипломатов постсоветского пространства, он очень точно подчеркнул главный результат последних лет — высокий уровень взаимопонимания между государствами региона. Именно это делает Центральную Азию зоной стабильности в условиях крайне нестабильной мировой ситуации.

Сегодня можно говорить уже не просто о соседстве наших государств. Мы действительно становимся друзьями, готовыми совместно решать стратегические вопросы экономики, безопасности и устойчивого развития.

— За последние годы Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно выступает с инициативами по укреплению региональной кооперации, развитию политического диалога, транспортной взаимосвязанности, торгово-экономического сотрудничества и общей архитектуры безопасности в Центральной Азии. Насколько, на Ваш взгляд, именно его политика повлияла на то, что сегодня страны региона демонстрируют беспрецедентный уровень доверия и взаимодействия? Какую роль Казахстан играет в формировании новой модели региональной интеграции?

— Как я уже отметил, Касым-Жомарт Токаев — один из самых опытных дипломатов на постсоветском пространстве. С его участием закладывались не только концепция и фундаментальные основы внешней политики Казахстана, но и в целом те подходы, которые впоследствии оказали влияние на развитие сотрудничества в Центральной Азии и на пространстве СНГ.

Достаточно знаковыми всегда были выступления Касым-Жомарта Токаева с трибуны Организации Объединенных Наций. Безусловно, Казахстан сегодня является одним из гарантов динамичного развития Центральной Азии.

Фото: Акорда

Как эксперт могу сказать, что, когда анализируешь публикации крупнейших мировых изданий, посвященные нашему региону, безусловным лидером остается Казахстан. Конечно, необходимо отметить и активность Узбекистана в последние годы, однако Казахстан традиционно был той страной, по которой стратегические партнеры и международные инвесторы во многом оценивали перспективы взаимодействия со всем регионом — стоит ли инвестировать, как выстраивать сотрудничество, какие проекты могут быть реализованы. Поэтому базовые принципы современной региональной политики во многом формировались и выстраивались при участии Касым-Жомарта Токаева, и эта работа продолжается.

Его заявление на нынешнем форуме о том, что сегодня между государствами Центральной Азии существует высокий уровень взаимопонимания, на мой взгляд, очень точно характеризует и результаты его деятельности, и ту внешнеполитическую картину, которая сегодня складывается в нашем регионе.

— В своем выступлении Президент Казахстана предложил перейти к практической реализации положений Договора и разработать долгосрочный План совместных мероприятий с четкими ориентирами взаимодействия. Какие направления сотрудничества, по Вашему мнению, должны стать приоритетными в ближайшие годы?

— Давайте говорить языком цифр. Это всегда наиболее объективный показатель реального взаимодействия. Можно много говорить о дружбе и сотрудничестве, но именно экономические показатели демонстрируют реальный уровень интеграции.

С 2020 по 2024 год товарооборот между государствами Центральной Азии вырос практически в два раза и превысил 12 миллиардов долларов. На мой взгляд, именно эта динамика отражает качество взаимодействия между странами региона.

Безусловно, потенциал гораздо выше. Думаю, речь идет не о 12, а примерно о 30 миллиардах долларов, поскольку пока мы используем далеко не все имеющиеся возможности для расширения сотрудничества. Но совершенно очевидно, что этот показатель будет расти.

При этом еще предстоит решить ряд вопросов, которые остались нерешенными еще в те годы. Один из них — создание водно-энергетического консорциума. Тогда государства не смогли прийти к единому решению, однако сейчас мы видим совершенно иной уровень диалога и готовности искать компромисс.

Безусловно, этому способствует активное участие Астаны и лично Касым-Жомарта Токаева. Достаточно посмотреть, насколько интенсивными стали контакты между лидерами государств Центральной Азии. Наиболее активно взаимодействуют Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Регулярно проходят взаимные визиты, подписываются соглашения о сотрудничестве.

Уже известно, что следующий саммит глав государств Центральной Азии пройдет в Ашхабаде. Это также говорит о том, что мы постепенно формируем полноценную региональную «пятерку».

Особое значение приобретают развитие транспортно-логистических маршрутов и расширение транзитных возможностей региона. В отличие от Кыргызстана, Узбекистана или Таджикистана Казахстан обладает выходом к Каспийскому морю, что существенно расширяет возможности для развития международных транспортных коридоров.

Если говорить о роли Касым-Жомарта Токаева, то я бы отметил еще один очень важный момент. Во взаимодействии со стратегическими партнерами дальнего зарубежья он последовательно отстаивает не только внешнеполитические и экономические интересы Казахстана, но и интересы Центральной Азии в целом.

Казахстан традиционно уделял особое внимание вопросам региональной безопасности, а сегодня речь идет уже и о формировании устойчивости всего региона. Недавний визит Президента Казахстана в Омск и его переговоры с Владимиром Путиным, в том числе по чувствительным вопросам, связанным с влиянием конфликта в Украине на Центральную Азию, стали еще одним подтверждением этого курса.

Фото: Акорда

Сегодня лидеры государств Центральной Азии представляют не только интересы собственных стран, как это было в 1990-е годы, но и все чаще выступают с региональных позиций. Именно поэтому идет постоянное обсуждение крупных совместных проектов, поиск взаимопонимания и согласованных решений.

Показателен пример строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Многие годы этот проект не удавалось реализовать. Хотя формально он касается трех государств, очевидно, что его реализация затрагивает интересы всего региона, включая Казахстан как одного из ключевых транспортных партнеров.

Именно тот уровень взаимопонимания, который сегодня сложился между государствами Центральной Азии, стал одним из драйверов начала реализации этого масштабного проекта, имеющего значение не только для региона, но и для мировой транспортной системы в целом. Сегодня, когда из-за военных конфликтов привычные логистические маршруты меняются, подобные проекты приобретают стратегическое значение.

— Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил отношениям между Казахстаном и Кыргызстаном, назвав казахов и кыргызов братскими народами, которых связывают общность происхождения, история и взаимная поддержка. Кроме того, он высоко оценил успехи Кыргызстана, отметив, что благополучие Кыргызской Республики является важным фактором стабильности всей Центральной Азии. Как сегодня развивается стратегическое партнерство между двумя странами?

— Давайте опять же говорить языком цифр. По итогам прошлого года товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном вырос почти на 20 процентов и превысил 2 миллиарда долларов. Уже по итогам первого полугодия нынешнего года сохраняется положительная динамика.

Если бы между нашими странами существовали какие-либо серьезные проблемы, а в прежние годы они действительно возникали, то именно товарооборот стал бы первым показателем этих сложностей. Сегодня же мы видим совершенно иную картину.

Наши государства ставят задачу довести объем взаимной торговли до 3 миллиардов долларов. И я думаю, что это далеко не предел. В свое время говорилось и о достижении отметки в 5 миллиардов долларов. Для этого существуют все предпосылки, поскольку достаточно успешно развивается сотрудничество финансовых институтов, работают совместные предприятия, расширяются экономические связи.

Для Кыргызстана Казахстан имеет стратегическое значение еще и потому, что именно через его территорию проходят основные транспортные маршруты. По сути, транзит грузов через Казахстан сегодня является дорогой жизни для кыргызской экономики. Кыргызстан не имеет выхода к морю, поэтому железнодорожное и автомобильное сообщение с Казахстаном имеет для нас принципиальное значение.

Однако сотрудничество далеко не ограничивается экономикой. Очень важную роль играет туризм, который, по сути, является элементом народной дипломатии. Сегодня можно встретить большое количество кыргызстанцев в Алматы и Астане, так же как и казахстанцев на Иссык-Куле или в Бишкеке. Такие контакты становятся важным связующим звеном между нашими народами.

Коллаж: Kazinform

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что Казахстан поддержал Кыргызстан в вопросе избрания непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это очень важный показатель братской поддержки.

Я думаю, что подобные факты говорят сами за себя гораздо убедительнее любых слов о дружбе, сотрудничестве и союзничестве. Поддержка Казахстана в столь принципиальном для Кыргызстана вопросе стала подтверждением высокого уровня взаимопонимания между нашими государствами.

Тем более Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Кыргызстан в Совете Безопасности ООН представляет не только собственные интересы, но и интересы всего центральноазиатского региона. На мой взгляд, это открывает новую страницу в сотрудничестве наших стран.

Кроме того, у самого Касым-Жомарта Токаева огромный опыт работы на площадке Организации Объединенных Наций. Казахстан обладает успешной практикой взаимодействия с ООН, участия в миротворческих миссиях, создания специализированных региональных центров по вопросам безопасности, стабильности и оказания гуманитарной помощи, в том числе по афганскому направлению.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что стратегическое партнерство между Кыргызстаном и Казахстаном сегодня развивается успешно. И факты говорят сами за себя. Товарооборот — лишь один из наиболее наглядных показателей этого сотрудничества.

Думаю, что в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего роста числа совместных предприятий, расширения экономического взаимодействия и, соответственно, увеличения объемов взаимной торговли.