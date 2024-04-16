Политика государства направлена на сохранение семьи и воспитание ребенка— Аида Балаева

Государство не вмешивается в семейные дела и защищает права ребенка только в случае угрозы его жизни и здоровью. Об этом заявила министр культуры и информации РК Аида Балаева, комментируя новый закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своем Facebook-аккаунте министр рассказала о ряде новелл долгожданного закона о семейно-бытовом насилии, подписанного Главой государства.

— Во первых, предусмотрен ряд конкретных норм для недопущения насилия и другого жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения. А именно, за причинение лёгкого вреда здоровью человека — арест до 50 суток или штраф до 200 МРП. За нанесение побоев предусматривается уголовная ответственность в виде ареста до 25 суток либо общественные работы до 80 часов или штраф до 80 МРП. А если преступление совершено с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего лица, то преступнику грозит до двух лет лишения свободы. За истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью, за убийство малолетнего либо педофилию законом предусмотрено самое тяжкое наказание — пожизненное заключение, — отметила она.

В то же время, по ее словам, вводятся особые требования для тех, кто ранее уже совершал какие-либо правонарушения в отношении детей либо в сфере семейно-бытовых отношений.



— Так, по решению суда к ним может быть применено прохождение психологического лечения в медицинских организациях, а в целях защиты членов семьи суд в исключительных случаях вправе на определенный срок применить меру правового воздействия в виде запрета на совместное проживание. Для своевременного выявления фактов насилия предусмотрена норма по реагированию уполномоченных органов на сообщения о фактах насилия в средствах массовой информации, — отметила Аида Балаева.



Во-вторых, министр подчеркнула, что в целях профилактики суицида устанавливается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет за доведение до самоубийства.

Кроме того, введена уголовная ответственность за пропаганду суицида в виде штрафа в размере 200 МРП, а за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего предусмотрен штраф в размере 10 МРП.

— В-третьих, в целях защиты прав детей, проживающих в интернатных организациях, соответствующим органам предоставляется право беспрепятственно проверять условия проживания ребёнка. Таким образом, государственный контроль в таких организациях будет осуществляться без какого-либо предупреждения, — проинформировала министр.

В-четвертых, по ее словам, принимаются новые нормы по укреплению института семьи и профилактике бытового насилия. В частности, закрепляются принципы брачного семейного законодательства, основанные на сохранении традиционных семейных ценностей, а также воспитании детей в духе уважения к национальным семейным ценностям.

В этой связи, предусмотрена специальная норма о центрах поддержки семьи, деятельность которых является неоднородной. Теперь эти центры будут выполнять конкретные задачи по реализации государственной семейной политики, такие как сохранение брака и семьи, поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц, подвергшихся насилию. Для координации работы в этом направлении местные исполнительные выборные органы будут наделены рядом полномочий.

— В-пятых, в законе нет ни одной нормы, связанной с вопросом отлучения детей от семей. Я подчеркиваю, что вся информация, распространяемая в социальных сетях, касательно этого является недостоверной, — сказала А. Балаева.

Министр также отметила, что политика государства направлена, прежде всего, на сохранение семьи, воспитание ребенка в семье, и приоритетную роль родителей в воспитании детей.

— Напоминаю, государство не вмешивается в семейные дела и защищает права ребенка только в случае угрозы его жизни и здоровью. Мать и ребёнок, защита их прав — наивысший приоритет для государства и общества, — подчеркнула Аида Балаева.

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о семейно-бытовом насилии.





