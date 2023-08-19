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Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Августа 2023, 14:30
Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен Фото: freepik.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе мы рассказали читателям о знаках зодиака членов Правительства, их отличительных чертах и особенностях. Выяснили, кто может называть себя хозяйственником, кто умеет считать деньги, а кто вести переговоры. На этот раз редакция МИА «Казинформ» решила разобрать акимов областей, Астаны, Алматы и Шымкента. В этом нам помогли созвездия.

Кресла акимов занимают 20 личностей, разных по своему характеру, темпераменту и стилю руководства. Среди акимов два Овна, пять Тельцов, Близнецы, Рак, Лев, четыре Девы, Весы, Скорпион, два Стрельца и Рыбы.

«Примечательно, что среди акимов областей и трех мегаполисов нет ни одного Козерога и Водолея. Отметим, что мы с вами живем в интересное время перехода из эпохи Козерога в эпоху Водолея, а значит, представителей именно этих знаков будет больше у власти», - считает профессиональный астролог Ирина Абдраимова.

И если Козероги – хранители традиций и блюстители законов, то Водолеи – это новаторы и генераторы, которые привносят в свое окружение дух свободы творчества и независимых идей. В эру Водолея изменится стиль управления - кнутом заставить людей работать уже не получится, придется вдохновлять их, мотивировать и договариваться. А пока весь мир еще живет по «козерожьим» правилам четкой иерархии и структуры, взглянем на нынешних управленцев:

Аким Астаны Женис Касымбек родился 7 мая 1975 года – Телец.

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Фото: primeminister.kz

Аким Алматы Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года – Телец.

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Аким Шымкента Мурат Айтенов родился 30 октября 1981 года – Скорпион.

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Фото: gov.kz

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев родился 29 августа 1969 года – Дева.

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Фото: dialog.egov.kz

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года – Телец.

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Аким Алматинской области Марат Султангазиев родился 24 февраля 1976 года – Рыбы.

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Фото: primeminister.kz

Аким Атырауской области Серик Шапкенов родился 29 июля 1979 года – Лев.

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Фото: gov.kz

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев родился 19 июля 1964 года – Рак.

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Фото: gov.kz

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов родился 31 марта 1967 года – Овен.

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Фото: gov.kz

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 года – Дева.

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Фото: qazweek.kz

Аким Костанайской области Кумар Акскалов родился 24 августа 1965 года –Дева.

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Фото: gov.kz

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев родился 13 октября 1976 года – Весы.

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Фото: gov.kz

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев родился 30 июля 1967 года – Лев.

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Фото: gov.kz

Аким Павлодарской области Асаин Байханов родился 6 декабря 1978 года – Стрелец.

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Фото: gov.kz

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года – Близнецы.

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Фото: gov.kz

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев 2 мая 1965 года – Телец.

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Фото: mvsdn.sakha.gov.ru

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года – Овен.

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Фото: gov.kz

Аким области Абай Нурлан Уранхаев родился 4 мая 1965 года – Телец.

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Фото: gov.kz

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев родился 4 декабря 1962 года – Стрелец.

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Фото: gov.kz

Аким области Улытау Берик Абдыгалиулы родился 18 сентября 1971 года – Дева.

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Фото: gov.kz

Телец и Скорпион – знаки денежной оси, и если Тельцы умело копят и приумножают собственные средства на депозитах, то Скорпионы охотно «крутят» чужие большие деньги, инвестируют их и рискуют. Примечательно что акимы трех мегаполисов являются представителями именно этих знаков зодиака.

«Акимы управляют определенной территорией. Соответственно - это хозяйственники. Под это описание подходит Овен. Правда, те, кто родились под этим знаком, не любят, когда их контролируют и проверяют. В идеале статус градоначальника очень подходит Тельцу, Деве, Скорпиону. Акимы должны быть трудолюбивыми, стойкими, терпеливыми. Такими качествами как раз-таки обладают Телец, Дева, Козерог и Водолей. Они видят цель и не замечают препятствий. Самые терпеливые и выносливые – Козерог, Телец, Дева и Скорпион. Если им пообещали повышение, они отойдут в сторонку и молча будут ждать свой звездный час. Они не торопят события, не сердятся. Они видят свою цель и терпеливо идут к ней, что характеризует настоящего управленца», - рассказала Ирина Абдраимова.

Однако Овны из-за своей импульсивности могут легко потерять контроль над эмоциями в критических ситуациях и «наломать дров». Телец же, наоборот, может не справиться с экстренными проблемами из-за своей замедленной реакции, у Тельцов свой ритм и темп, а решение проблем они зачастую откладывают, занимаясь только тем, что не выводит их из зоны комфорта.

Дева очень внимательна к мелочам, но слишком проваливается в детали не замечая масштабов проблемы либо ее системность, они способны навести порядок в собственном хозяйстве, но стратегический менеджмент больших проектов – не их конек, у Дев возникают трудности в эффективном планировании на долгосрочную перспективу.

Скорпион один из противоречивых знаков и имеет дурную славу среди остальных представителей зодиака - никто не знает, что у него в голове, свои намерения и планы он тщательно скрывает, и копит эмоции, поэтому сотрудникам приходится мириться с перманентным состоянием: «как на пороховой бочке». И пусть многие считают Скорпиона самым злопамятным знаком, на деле этими качествами может поистине «похвастаться» Козерог обладает способностью выжидать свою жертву годами. Благо, что среди 20-ки управленцев этого знака нет.

И если земные знаки являются материальными и практичными, то Близнецы как подвижный знак под управлением Меркурия не любит рутинную работу, поэтому ежедневные совещания и отчеты им не по душе, а вот тяга к общению и налаживанию контактов делает из них хороших посредников, переговорщиков и торговцев. При этом Близнецы не умеют хранить чужие тайны и секреты, а потому становятся «находкой для шпиона», и где-то не без удовольствия.

Еще один воздушный знак – Весы – прирожденные дипломаты и стратеги. Они эмпатичны и тонко чувствуют чужое настроение, однако часто колеблются, принимая важные решения, имея в окружении людей, которые могут принять это решение за них, а то вовсе сделать за них всю сложную работу.

Среди водных знаков Раки отличаются своим патриотизмом. Знаком управляет Луна, которая привязывает человека к родной земле. Такие люди не любят переезды и длительные командировки и стараются строить карьеру на Родине. Зачастую они замкнуты и не любят выступать на публике, избегая чрезмерное общение с людьми.

«Очень нежный, эмоциональный и чувствительный знак зодиака – Рак. Если ему нагрубят, он запросто бросит работу, написав заявление. Чтобы управлять людьми, нужно быть стрессоустойчивым, выносливым. Поэтому вряд ли из Рака получится хороший аким», - считает астролог.

Рыбы замыкают зодиакальный круг и считаются менее материальными в отличие от остальных знаков зодиака. Однако рыба рыбе рознь и среди планктона может скрываться настоящая акула. При этом Рыбам для достижения успеха нужен надежный тыл – мотиваторы из числа членов семьи и близких друзей, которые готовы поддержать нереализуемые проекты и нереальные мечты, которыми Рыбы часто злоупотребляют.

«Среди руководящего состава страны очень мало Водолея и Рыбы, которые завершают зодиакальный круг. Они отличаются тем, что любят свободу, смотрят на мир по-другому, поэтому они не стремятся к власти. Рыбы могут встать у руля страны или города, когда наступит время мира, единства, добра, единой религии», - отметила астролог.

Следом идут огненные знаки. Интересно, что акимы двух самых сложных регионов страны - представители Огня.

Львы амбициозны в своих проектах, но редко доводят до конца то, что не станет предметом их личных побед и достижений. Это не командные игроки, а единоличники.

«Среди политиков высокого полета очень мало Львов. Политическая игра – большая дипломатия, умение подстраиваться, а львы - честолюбивые. Им нравится слышать хвалебные оды в свой адрес. Это качество их часто подводит. Поэтому они доходят до определенной ступеньки, а потом вовсе теряют интерес ко всему», - продолжила Ирина Абдраимова.

Пожалуй, самыми выносливыми на дальнюю дистанцию из знаков Огня являются Стрельцы, они тяготеют ко всему заграничному, а потому международные проекты и иностранные инвестиции могли бы стать их фишкой. Однако, в отличии от Дев, Стрельцы не вникают в детали, их действия могут быть громкими, но поверхностными, а поручения обтекаемыми. Порой им трудно объяснить простые вещи и определить временные границы из-за чрезмерного масштабирования как своих идей, так и проблем.

Астролог считает, что каждый знак зодиака индивидуален. У каждого есть сильные и слабые стороны. К тому же, они крепко связаны друг с другом. Приход Овна к власти означает время, когда нужно идти вперед, захватывать территории. Освоением этих земель занимается Телец. Затем связь с обществом налаживают Близнецы. После этого нужно создавать родовые законы, придумать традиции. Эта задача на плечах Рака. После захвата территорий, составления законов нужно заявить о себе. В этот период к власти приходит Лев. Затем руководство переходит к Деве, которая аккуратно наводит порядок вокруг, развивает медицину, образование и другие сферы жизни. После нее к власти приходят Весы – прирожденные дипломаты, которые налаживают взаимовыгодные отношения с соседями. Национальную валюту поднимает Скорпион, который в поте лица трудится, чтобы выйти из-под влияния зарубежной валюты, развивает экономику. В выполнении этой задачи ему также помогает Стрелец. Когда к власти приходит Козерог, обеспечивается строгое соблюдение всех законов. Когда люди начнут стремиться к свободе, независимости, наступит эпоха Водолея. Рыбы же любят мир, единство и созидание.

Поэтому не стоит забывать, что во Вселенной все циклично. Не нужно уповать на один гороскоп, строить планы, разочаровываться. Время выбирает своих лидеров.


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