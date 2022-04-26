Политические партии AMANAT И ADAL проголосовали за объединение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политические партии «AMANAT» и «ADAL» объединились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важно развивать политическую систему. Поэтому я считаю правильным поддержать инициативу партии «ADAL» и объединиться с ней. «ADAL» является сформировавшейся и имеющей своих сторонников партией. В условиях повышения политической конкуренции это объединение является очень важным. Этот важный шаг послужит модернизации и усилению партии «ADAL», - заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступая на внеочередном XXIII съезде партии «AMANAT».

Ранее Глава государства заявил, что «AMANAT» всегда уделяет большое внимание установлению социальной справедливости.

«Мы с начала года уже не раз собирались. Сейчас изменения в стране идут особенными темпами. После январских событий начался процесс коренной модернизации государства и общества. «AMANAT» активно участвует в этих системных изменениях. Партия оказывает всестороннюю поддержку начатым реформам, а также вносит вклад в эффективную реализацию концепции «слышащего государства». В целом «AMANAT» всегда придает большое значение установлению социальной справедливости», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

