Поликлинику на 250 посещений в день построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в городе Атырау построят новую поликлинику на 250 посещений в сутки. Об этом сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с растущим числом населения в микрорайоне Нурсая, областное управление здравоохранения предложило акимату области построить в этом районе трехэтажную поликлинику на 250 мест. Проектно-сметная документация объекта готова. Проект реализуется в рамках комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области.

«Для финансирования строительства объекта медицинского обслуживания мы направили бюджетную заявку в Министерство здравоохранения РК. Здесь будут проводиться профилактические мероприятия по обследованию и диагностике, люди смогут получить консультации врачей-специалистов и другие виды медицинской помощи», – сказал Н. Кусаинов.По его словам, в поликлинике предусмотрены комфортный зал ожидания, дневной стационар, отделение реабилитации, профилактики и социально-психологической помощи, а также отделение консультативно-диагностической помощи, лаборатория, лучевая диагностика.Общая площадь медицинского объекта составляет 4709 квадратных метров. Строительство уже ведется.