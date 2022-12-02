Поликлинику на 250 мест построят в пригороде Костаная в 2023 году

2 Декабря 2022, 17:00

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Строительство новой поликлиники в селе Заречное в Костанайском районе Костанайской области обойдется бюджету почти в 3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Заречное в 2023 году планируется строительство поликлиники на 250 мест. На сегодняимеется проектно-сметная документация по объекту «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в Костанайском районе Костанайской области». Общая стоимость составляет 2,9 млрд тенге»,- сообщил аким Костанайского района Жансултан Таукенов.

В районе планируется строительство врачебной амбулатории в селе Октябрьское общей стоимостью 608,1 млн тенге, а также еще одной врачебной амбулатории в селе Владимировка. Общая стоимость проекта – 596,6 млн тенге.

По озвученным акимом района данным, в 2024 году здесь планируется строительство 7 ФАПов - в селах Александровка, Айсары, Алтынсарино, Надеждинка, Садовое, Майколь, Алтын дала, и врачебной амбулатории в селе Московское.

Ранее сообщалось, что в рамках поручений Главы государства ведется разработка проектно-сметной документации на строительство 7 объектов здравоохранения в Костанайской области.