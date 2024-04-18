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    02:00, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Поликлиники Алматы начали принимать просроченные лекарства

    Лекарства, здравоохранение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В поликлиниках Алматы стартовала бессрочная акция по приему просроченных лекарственных препаратов от населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным акимата города, эта инициатива направлена на повышение осведомленности населения о правильной утилизации просроченных медикаментов и их воздействии на окружающую среду.

    — Данная акция проходит в рамках кампании «Алматы — наш общий дом» и призвана помочь жителям избавиться от просроченных медикаментов безопасным образом. Для этого в каждой поликлинике установлены специальные боксы, — сообщили в акимате.

    Боксы принимают таблетки в блистерах в целом виде, капсулы без упаковки в плотно завязанном пакете, банки для анализов в плотно завязанном пакете, флаконы с жидкостями, ампулы, мази, гели. Не принимаются маски, перчатки, бахилы, шприцы и инъекционные системы с иглами, использованные перевязочные материалы (лейкопластырь, бинт, вата).

    Список медицинских организаций, где установлены боксы по приему просроченных лекарственных препаратов представлены по ссылке

    В городе с 8 апреля по 8 мая проходит кампания «Алматы — наш общий дом». Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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