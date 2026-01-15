Поликлиника на тысячу посещений в смену построена в Косшы за счет частных средств

Одним из ключевых ответов на этот запрос стало открытие в городе новой поликлиники, рассчитанной на тысячу посещений в смену, передает управление внутренней политики.

Новый медицинский объект введен в эксплуатацию в Косшы и уже ориентирован не только на жителей города, но и на население сразу нескольких прилегающих районов Акмолинской области. Для тысяч семей это означает принципиально иной уровень доступности медицинской помощи — без необходимости выезда в областной центр.

Фото: акимат Акмолинской области

Старт строительству был дан в августе 2024 года в ходе рабочей поездки Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Косшы. Тогда Глава государства ознакомился с развитием городской инфраструктуры и подчеркнул необходимость ускоренного развития социальной сферы, в том числе за счет привлечения частных инвестиций. Реализация данного проекта стала наглядным примером выполнения этой задачи.

В день открытия поликлинику посетили аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Инвестором проекта выступило ТОО «VIAMEDIS KOSSHY». Общая стоимость строительства составила порядка 30 млрд тенге, при этом объект полностью реализован за счет частных средств, без привлечения государственного бюджета.

Фото: акимат Акмолинской области

Министр здравоохранения отметила, что ввод поликлиники значительно расширяет возможности системы здравоохранения региона.

— Этот объект существенно повышает доступность медицинской помощи и создает дополнительные возможности для пациентов не только Акмолинской области, но и других регионов страны. Важно, что при реализации проекта особый акцент сделан на качестве медицинских услуг — учреждение оснащено современным оборудованием, соответствующим актуальным стандартам здравоохранения, — сказала Акмарал Альназарова.

Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием и ориентирована на оказание полного спектра медицинских услуг — от первичной медико-санитарной и экстренной помощи до плановой, специализированной и высокотехнологичной медицины. Учреждение рассчитано на обслуживание более 100 тысяч жителей, что делает его одним из крупнейших объектов первичного звена здравоохранения в регионе.

Фото: акимат Акмолинской области

Выступая перед коллективом медицинского учреждения, руководитель региона подчеркнул, что развитие здравоохранения в динамично растущих городах требует опережающих и системных решений.

— В рамках проекта было важно обеспечить сопоставимость оборудования с межобластной больницей Кокшетау — техника однотипная и от одного производителя. Это позволит медицинским специалистам проходить обучение и работать в обеих организациях, повышая качество и преемственность медицинской помощи. Все технические решения были согласованы с профильным министерством, — отметил Марат Ахметжанов.

Он также добавил, что комплексное развитие Косшы охватывает не только здравоохранение, но и инженерную инфраструктуру: в 2026 году город будет полностью подключен к газоснабжению, что существенно повысит качество жизни населения.

Проект на этом этапе не завершается. До конца года инвестор планирует завершить строительство стационара на 350 коек, включая 50 реабилитационных мест. Медицинскую помощь здесь смогут получать жители Косшы, а также семь близлежайших районов. В совокупности поликлиника и стационар обеспечат создание более 700 постоянных рабочих мест. Дополнительно предусмотрено строительство пансионата и жилого дома для медицинских работников, что станет важным фактором привлечения и закрепления кадров.

Фото: акимат Акмолинской области

Открытие поликлиники в Косшы вписывается в более широкий контекст модернизации системы здравоохранения области. За последние два года в регионе построено 38 медицинских объектов, что позволило обеспечить доступ к медицинской помощи более чем для 75 тысяч жителей сельских населенных пунктов.

Среди наиболее масштабных проектов — многопрофильная межрайонная больница в районе Биржан сал, капитальный ремонт основного корпуса Атбасарской районной больницы, строительство многопрофильной больницы на 630 коек в Кокшетау, а также обновление корпуса областной детской больницы и реабилитационного центра «Болашак».