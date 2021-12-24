Поликлиника на 350 посещений в сутки построена в рамках ГЧП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Новая поликлиника на 350 посещений в сутки построена в микрорайоне Батыс-2 в Актобе в рамках государственно-частного партнерства. Поликлиника примет первых пациентов январе следующего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медцентр «UNIVER» оснащен рентген-кабинетом, УЗИ-аппаратурой и другим современным оборудованием. Штат укомплектован специалистами узкой направленности, которые будут оказывать полный спектр диагностических и лечебных услуг.

«Всего здесь будут работать 250 человек, в том числе около 80 врачей, 159 сотрудников из числа среднего и младшего медицинского персонала. Планируем открыть уже в январе», - проинформировал главный врач Жексенби Коптлеуов.

Пациентам в поликлинике будет оказываться амбулаторно-поликлиническая, консультативно-диагностическая, стационарозамещающая помощь по направлениям: педиатрия, терапия, кардиология, эндокринология, стоматологическая помощь, неврология и др.

Население может прикрепиться к поликлинике после ее открытия через портал egov.kz.

Планируется также расширить спектр медицинских услуг за счет приобретения дополнительного диагностического оборудования.

Аким области Ондасын Уразалин, осмотревший здание поликлиники, одобрил инициативу.

«Батыс-2 – густонаселенный массив. Для полноценной жизнедеятельности здесь необходимо строить детсады, больницы, школы, центры дополнительного образования. Решить все вопросы за счет бюджетных средств не всегда получается. На помощь приходят предприниматели, которые открывают социальные объекты. Медицинский центр отвечает требуемым стандартам, я уверен в том, что здесь будут оказывать населению квалифицированную помощь», - сказал он.

Кроме того, до конца текущего года в эксплуатацию будет введена пристройка к Актюбинскому гуманитарному колледжу, общей площадью более 2 000 квадратных метров. Благодаря её строительству в колледже, имеющем 100 – летнюю историю, будет решен ряд проблемных вопросов.

«У нас не было актового и спортивного залов, столовой и гардероба. Теперь все эти четыре вопроса решены. В этом здании разместим большой спортивный зал, актовый зал и гардеробную на 500 мест, столовую на 150 мест, студентам станет намного комфортнее. Всего у нас обучаются 1312 человек», - рассказал директор колледжа Ералы Нургалиев.