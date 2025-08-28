Полиграфия без фильтров: как дешёвые материалы угрожают здоровью казахстанцев

— Как бы Вы охарактеризовали текущее состояние полиграфической отрасли в Казахстане?

— Сейчас отрасль переживает трансформацию — всё уходит в цифровой формат, поэтому многие печатные формы становятся неактуальными. Если раньше массово выпускали газеты и журналы, то сегодня чаще печатают небольшие тиражи книг или, например, бюллетени для голосования. Так, посольство Италии заказывает их у нас, потому что мы используем европейскую бумагу и экологичные краски. Это важно даже на государственном уровне, и мы соответствуем этим требованиям.

Но на рынке возникла проблема — доступность дешёвых принтеров. Если 10 лет назад печать была возможна только на оборудовании стоимостью 30 миллионов тенге, то сегодня принтер можно купить за 200 тысяч тенге. При этом используется самая дешёвая краска. Стоит она в 10 раз дешевле, но наносит серьёзный вред здоровью.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Расскажите о реальных кейсах.

— Я лично столкнулся с этим вопросом в 2013 году, когда был в Германии и видел, как там строго следят за экологией и безопасностью. С тех пор мы используем исключительно европейское оборудование и материалы. Да, это дороже, но экологично и безопасно.

Два года назад ко мне пришёл на собеседование мужчина. Ему было около 50 лет, и он сказал, что хочет уйти с прежней работы именно из-за использования дешёвых красок. Семь лет он работал на предприятии, где их применяли, и в итоге у него появились серьёзные проблемы со здоровьем — предрак лёгких. Это пример того, что в первую очередь страдают сотрудники, которые напрямую контактируют с краской. Есть и косвенные последствия. Например, печать фотографий. Если вы замечали, магнитики или снимки, сделанные сейчас, уже через пару месяцев выцветают. Это происходит из-за испарения токсинов. В 90-е фотографии держались десятилетиями — и цвет, и качество сохранялись. То же самое и с нашей продукцией: даже отпечатки десятилетней давности выглядят как новые.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Что сейчас происходит на рынке типографии и полиграфии в Казахстане?

— Сегодня, по моим наблюдениям, многие используют дешёвые токсичные материалы. Под удар попадают и сотрудники типографий, и клиенты. Особенно тревожно, когда такие краски применяются в детских развивающих материалах — карточках, книжках. Дети их трогают, иногда облизывают, и это приводит как минимум к аллергии, а в долгосрочной перспективе — к куда более серьёзным проблемам со здоровьем.

— Есть ли в Казахстане санитарные или технические нормы, которые регулируют состав и использование типографских красок?

— Когда мы открывались в 2006 году, в Астане было всего около пяти типографий. К 2018–2019 годам их количество выросло до сотни. Сейчас же, по данным двух основных справочников, в городе зарегистрировано уже 475 типографий. Почему так произошло? Всё очень просто — отрасль фактически не регулируется. Любой может арендовать подвальное помещение, купить недорогой принтер, дешёвую краску и назвать себя типографией. В итоге рынок заполнился такими «подвальчиками».

Формально компаний сотни, но реально доказать качество своей продукции могут не все. Из-за этого формируется недоверие к рынку в целом. Мы же работаем как с B2B, так и с B2C сегментом, поэтому наша стратегия и стандарты качества не рассчитаны на массовость любой ценой.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— С вашей точки зрения, чего не хватает отрасли, чтобы этот вопрос был должным образом урегулирован?

— В первую очередь, я считаю, важно донести проблему до обычного потребителя. Здесь ключевая роль принадлежит СМИ. Например, я сам ежедневно читаю новости. Если подобные вопросы начнут поднимать в авторитетных изданиях, появятся обсуждения, комментарии, и общество станет обращать на это внимание. Пока же этого нет — люди думают, что ничего изменить нельзя.

Когда я был в Германии, Японии, США, меня поразило, насколько там строго следят за безопасностью. В Америке, к примеру, на рынок вообще не допускают продукцию, которая может навредить здоровью. Даже автомобили проходят жёсткий отбор — не все модели разрешены к ввозу. У нас же многие предприниматели действуют по прицнипу: «дёшево — значит хорошо», не задумываясь о последствиях. Они не стремятся специально навредить людям, но и не понимают, какой вред могут причинить. Поэтому, на мой взгляд, регулирование должно быть на государственном уровне. Нужен закон, реальные проверки, контроль со стороны соответствующих органов. Только так можно навести порядок.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Какие слабые места вы видите в системе охраны труда работников полиграфии?

— Если говорить об уязвимых местах, то в первую очередь это касается красок и условий, в которых работает оборудование. Типографское оборудование бывает разным: есть, например, лазерные установки с вытяжкой, где риски минимальны. Но во многих местах вытяжек просто нет. Другая проблема — расположение типографий. Очень часто они находятся в подвалах, где нет нормальной вентиляции и окон. Я лично видел помещение площадью 350 квадратных метров с одним окном. Представьте: если там появляется дым или испарения, люди работают и дышат этим постоянно. Такое встречается сплошь и рядом.

У нас подход принципиально другой: мы сознательно выбрали помещение с большим количеством окон, оборудовали его системой вытяжек. Более того, используем современное оборудование, которое не выделяет токсинов. Два года назад был в Японии и увидел, как там организована работа. У японцев всё максимально технологично, они используют оборудование и материалы, которые безопасны для здоровья. Я приобрёл дорогостоящий японский принтер RICOH и с тех пор заказываю оригинальные японские краски. Они абсолютно безвредны и не оказывают негативного влияния на сотрудников.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— А возможно ли в нынешних условиях полностью отказаться в Казахстане от дешёвых и потенциально опасных красок?

— Да, это вполне реально. При введении регулирования можно было бы уйти от дешёвых и опасных красок. Но я считаю, многое зависит и от самих потребителей. Во-первых, люди должны осознавать личную ответственность за своё здоровье и не перекладывать её только на Минздрав или больницы. Во-вторых, они имеют право требовать качества. В-третьих, нужно понимать, что дёшево — не всегда хорошо.

Если потребитель начнёт выдвигать такие требования, то рынок сам перестроится: либо недобросовестные типографии закроются, либо будут вынуждены перейти на экологичные и честные методы работы.

— Насколько сегодня в Казахстане рынок и заказчики готовы платить за качественную полиграфическую продукцию?

— Скажу так: по нашим кейсам видно, что национальные компании, иностранные организации и посольства осознанно выбирают именно нас. Они сразу заявляют: «Мы других даже не рассматриваем». Приведу пример. Два года назад я стал свидетелем разговора нашего менеджера с женщиной, которая была возмущена высокой ценой. Я подошёл и спросил, в чём дело?

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Оказалось, она заказывала карточки для ребёнка двух лет — с буквами и картинками. Ей показалось, что это слишком дорого. Я объяснил: ребёнок будет трогать, облизывать эти карточки, а дешёвая печать может быть токсичной. Она сначала даже не задумывалась об этом. Но после разговора ситуация изменилась: от претензий она перешла к благодарности, заплатила и поблагодарила нас. Этот случай показал: разъяснительная работа действительно необходима.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Бывают и другие случаи. Например, с бейджами. Один клиент рассказывал, что летом в Шымкенте краска на бейджах просто стекала от жары прямо на одежду. Для нас это дико, потому что с нашей продукцией такого быть не может — ни при +50, ни при попадании влаги.

Поэтому моё мнение такое: решать вопрос нужно с двух сторон — через государственное регулирование и через просвещение потребителей. Только так рынок сможет перейти к качественной и безопасной продукции.

— Вы рассказывали, что начали внедрять 3D-принтеры в Казахстане ещё в середине 2010-х годов. Расскажите, какие проекты для вас стали показательными и как вы применяете эти технологии сегодня?

— Впервые мы начали использовать промышленный 3D-принтер в Казахстане ещё в 2016 году. Это не тот маленький принтер «для поиграться», а серьёзное оборудование. В 2018 году я даже летал в Англию, хотел там научиться работать с ним, и когда рассказал, что у нас в Казахстане уже применяем такую технологию, там сильно удивились.

Мы всегда ориентировались на качество и при этом на экологичность. Поэтому используем не АБС-пластик, который делается из нефтепродуктов, при горении даёт чёрный дым и неприятный запах, а ПЛА. Он биоразлагаемый, безопасный, при сгорании не воняет, а на улице со временем разлагается, в отличие от АБС.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Недавно у нас был социальный проект. Примерно два месяца назад из Алматинской области нам позвонили и попросили сделать протезы для детей. Мы согласились и бесплатно изготовили: девочке около шести лет, у неё нет руки от локтя, и мальчику, у которого отсутствуют пальцы. На сегодняшний день протезы готовы на 90% и в скором времени отправятся к детям. Государственные протезы обычно делают из дерева или металла, они тяжёлые. Наши же — лёгкие, удобные и к тому же могут быть яркими и красивыми. Девочка захотела розовый цвет — мы сделали ей розовый, мальчик выбрал свой вариант. Это очень важно, ведь для ребёнка внешний вид тоже играет роль.

Так мы постепенно выходим на более широкий уровень применения технологий и уже можем влиять на самые разные сферы.