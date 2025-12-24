Полигоны ТБО в Казахстане могут построить за счет утилизационных сборов

— В 2024 году Правительством утвержден план по строительству 100 полигонов. В настоящее время в рамках этого плана 7 полигонов построено, на 54 разработана соответствующая проектно-сметная документация. В принципе по линии местных исполнительных органов определенная работа ведется по мере поддержки, соответственно, бюджета. В целом здесь необходимо отметить, что строительство, введение и эксплуатация таких полигонов полностью в компетенции местных исполнительных органов. Нами в настоящее время прорабатывается вопрос финансирования таких проектов за счет утилизационных платежей. Я думаю, в ближайшее время в рамках такого комплексного подхода мы решим эти вопросы, — сказал Р. Тукенов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.