Полигоны ТБО в Казахстане могут построить за счет утилизационных сборов
В Казахстане прорабатывается вопрос о строительстве полигонов ТБО на средства, собранные в виде утилизиционных сборов. Об этом сообщил директор департамента управления отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК Руслан Тукенов, передает корреспондент агентства Kazіnform.
— В 2024 году Правительством утвержден план по строительству 100 полигонов. В настоящее время в рамках этого плана 7 полигонов построено, на 54 разработана соответствующая проектно-сметная документация. В принципе по линии местных исполнительных органов определенная работа ведется по мере поддержки, соответственно, бюджета. В целом здесь необходимо отметить, что строительство, введение и эксплуатация таких полигонов полностью в компетенции местных исполнительных органов. Нами в настоящее время прорабатывается вопрос финансирования таких проектов за счет утилизационных платежей. Я думаю, в ближайшее время в рамках такого комплексного подхода мы решим эти вопросы, — сказал Р. Тукенов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, еще в 2020 году тогдашний министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев сообщил, что в стране практически исчерпаны мощности полигонов, а 82% из 3,3 тыс. полигонов не соответствуют экологическим и санитарным нормам.