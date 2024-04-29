Полигон ТБО загорелся в Актобе

В городе Актобе возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов, сданном в эксплуатацию в прошлом году, передает корреспондент агентства Kazinform.

- После субботника загорелся принятый мусор. Время возгорания – 15:45. Департамент по чрезвычайным ситуациям и ТОО «ATK QYZMET» ведут работу по тушению, – сообщила пресс-служба акима города Актобе.

По информации пресс-службы ДЧС Актюбинской области, из пожарных частей привлечено 20 сотрудников и 4 единицы техники, из ТОО «ATK QYZMET» 12 сотрудников и 10 единиц техники. Сейчас ведется засыпка горящего мусора песком.