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    20:37, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Полигон ТБО загорелся в Актобе

    Полигон ТБО загорелся в Актобе
    Фото: скрин с видео

    В городе Актобе возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов, сданном в эксплуатацию в прошлом году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - После субботника загорелся принятый мусор. Время возгорания – 15:45. Департамент по чрезвычайным ситуациям и ТОО «ATK QYZMET» ведут работу по тушению, – сообщила пресс-служба акима города Актобе.

    По информации пресс-службы ДЧС Актюбинской области, из пожарных частей привлечено 20 сотрудников и 4 единицы техники, из ТОО «ATK QYZMET» 12 сотрудников и 10 единиц техники. Сейчас ведется засыпка горящего мусора песком.

    Теги:
    Пожар Регионы Видео Актобе Происшествия Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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