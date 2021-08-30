Полигон молчит, а боль не утихает - член Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- 29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний. О важности отказа Казахстана от ядерного арсенала корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала член Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» Гульдана Нурпеисова.

По словам спикера, Казахстан первым показал наглядный пример миру, что возможно объединить добрую волю людей, общественности и политиков.

«Первым, отказавшись от ядерной оружий, Казахстан озвучил инициативы на самых высоких трибунах. Наша страна всегда на первых позициях за безъядерный мир. Мы и сейчас активизировали свою работу. Закрыть нужно все полигоны на земле. Здесь велика роль всех парламентариев всех стран, где есть ядерное оружие. Деятели движения сейчас планируют реализовать программу ООН о реабилитации Семипалатинского региона. У нас есть проблемный комитет «Радиация, экология, здоровье», который сосредоточил в своих рядах видных ученых. Они готовят проекты в области экологической медицины, реабилитологии, генетики, социальной защиты. Проводится работа по вовлечению в ряды больше молодежи, идет работа по просвещению, чтобы наша современная молодежь была активной в борьбе за безъядерный мир. В 2019 году в Астане прошла большая конференция, посвященная к 30-летию создания антиядерного движения «Невада-Семипалатинск». Тогда Олжас Сулейменов подчеркнул, что все мировые сообщества должны подключиться и объединить свои усилия по полному запрещению ядерного оружия»,- рассказала Гульдана Нурпеисова.

Как отметила спикер, вот уже более 32 лет года идут за лидером Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск», выдающимся мыслителем, поэтом, миротворцем Олжасом Сулейменовым.

«Первый взрыв на семипалатинском полигоне произошел 1949 году. Он был секретным. А потом было еще множество взрывов. В том числе и подземных. Мы об этом узнали после того, когда Олжасу Омаровичу в 1989 году позвонили чаганские летчики и сообщили что идет утечка радиации. До этого никто не знал, что ядерный полигон есть. Мы тогда находились в школе. Чувствовали, что земля начала трястись, стекла звенели. Люди не понимали, от чего многие начали болеть. Все это было из-за радиоактивного облучения. Одна ядерная бомба, которая была взорвана на Семипалатинском полигоне имеет в десятки раз больше силы, чем бомбы, сброшенная на Хиросиму и Нагасаки», - добавила Гульдана Нурпеисова.

Движение, родившееся в конце февраля 1989 года в Алма-Ате, распространилось по всему миру. В его ряды влились миллионы жителей планеты. Усилиями движения был закрыт Семипалатинский испытательный полигон и объявлен мораторий на проведение взрывов на других полигонах мира. Для достижения этих целей были проведены многочисленные марши мира, митинги, конференции, форумы, конгрессы Глобального антиядерного альянса, который прошли в конце августа 1993 года.

«Нам посчастливилось встречать различные делегации из-за рубежа. В аэропорту мы встретили замминистра иностранных дел Чечни Зайналбека Шамелова и советника президента Джахара Дудаева, депутата Верховного совета республики Саха-Якутия Михаила Лукина, председателя Союза писателей Саха Олега Сидорова, испанскую журналистку Дельгадо Сакоро, видного деятеля Green Pease Джеки Кобазо, представителя Ген Сю Екен из Японии, вождя племени шошонов из штата - Невада, председателя комитета экологии верховного совета Армении Акопа Санасаряна, руководителя социально-экономического союза России Святослава Забелина и многих других. Состоялся большой антиядерный митинг на площади Шокана Уалиханова перед Академией наук. Многие видные деятели движения не дожили до наших времен. Хочется назвать имена наших соратников: Галина Кузембаева, Амантай Калиев, Зоя Симбирцева, Хамит Мамбетов, Юрий Куидин, Какен Кубейсенов, Виктор Машкевич, Зита Мажитова, Иван Частников и многие другие»,- добавила спикер.

В те годы у движения «Невада-Семипалатинск» были две газеты: «Народный конгресс» - возглавлял известный писатель Геннадий Толмачев, «Халык Конгрессы» - писатель Саин Муратбеков.

«Почему мы говорим: боль осталась? Вот уже тридцать лет полигон молчит, а последствия остались. Как говорил в своей книге «Эхо ядерных взрывов» покойный академик директор Института ядерной физики Иван Яковлевич Частников: «Пагубное влияние радиации на человека оставляет свои следы навеки». Для полной очистки воды, почвы от радиации нужны столетия. По сей день высока смертность населения от онкологических заболеваний и различных аномалий. Мажилису Парламента Республики Казахстан необходимо вернуться к закону о пострадавших на Семипалатинском ядерном полигоне, решить вопросы о реабилитации, о льготном выходе на пенсию, достойных компенсациях», - считает она.

Гульдана Хасеновна также обозначила нынешние проблемы, которых необходимо решать.

«Фактически, весь Казахстан - огромный полигон. К примеру, Атырау - наша нефтяная столица. Здесь очень низкий уровень жизни населения. В некоторых поселках питьевую воду развозят на машинах. Климат резко-континентальный: зимой - минус 40, а летом плюс 55. Кругом нефтяные пятна и сероводород. Полигоны «Азгир» и «Капустин яр» нанесли непоправимый ущерб экологии края. Прикаспийский регион можно назвать зоной экологического бедствия. Нанесен огромный урон местной флоре и фауне. Гибнет рыба в Урале (Жайык), а из моря выбрасываются тюлени. Эксплуатация нефтяных скважин проходит без учета соответствующих норм. Очень высок процент загрязнения атмосферы и самой акватории.

Также остро стоит вопрос о ветеранах движения. Многих из которых уже нет в живых. Самым молодым из них - уже далеко за полвека. Они не окружены должной заботой, медицинским обслуживанием. Ряды ветеранов, пострадавших от взрывов, а также солдат, служивших на полигонах, редеют. Их статус никак не обозначен законодательством. Например, чернобыльцы имеют доплаты к пенсии, бесплатный проезд в общественном транспорте и ежегодное санаторное лечение. В то время, как пострадавшие от полигона, не имеют никаких льгот. Все эти проблемы актуальны и ждут своего незамедлительного решения», - заключила член Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск».