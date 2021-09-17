РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:29, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Полиция завела дело после смерти тяжелоатлета Альберта Линдера

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматинской области завели уголовное дело после смерти казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент полиции Алматинской области сообщает, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Напомним, 25-летний тяжелоатлет Альберт Линдер ушел из жизни сегодня ночью. Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Казахстана.

    Альберт был чемпионом мира среди юношей, чемпионом Азии, победителем и рекордсменом Универсиады, многократным чемпионом Казахстана.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!