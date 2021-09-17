Полиция завела дело после смерти тяжелоатлета Альберта Линдера

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматинской области завели уголовное дело после смерти казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции Алматинской области сообщает, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Напомним, 25-летний тяжелоатлет Альберт Линдер ушел из жизни сегодня ночью. Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Казахстана.

Альберт был чемпионом мира среди юношей, чемпионом Азии, победителем и рекордсменом Универсиады, многократным чемпионом Казахстана.