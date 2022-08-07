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Полиция устроила погоню за мопедистом в Алматы
7 Августа 2022 14:30

Полиция устроила погоню за мопедистом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео погони полицейского за мопедистом распространилось в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео сотрудник полиции догоняет мопедиста, ехавшего по бездорожью, бегом.

«По сообщению местной полицейской службы данное правонарушение было выявлено по улице Бухтарминская в Турксибском районе Алматы. Экипажем специализированного батальона был замечен мопед, водитель которого нарушал ПДД. На требования остановиться он не подчинился, пытался скрыться от сотрудников полиции по бездорожью. Однако был задержан. В отношении него составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 615 КоАП РК», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.


Кадр из видео


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