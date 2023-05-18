Полиция усилит контроль на Арбате после жалоб алматинцев на мопедистов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, проживающие на проспекте Абылай-хана, недалеко от Арбата, пожаловались акиму на шумных мопедистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница дома 59 по проспекту Абылай-хана на встрече с акимом города заявила, что в вечернее время на пешеходной зоне Арбат шумно. Они вынуждены принимать различные меры, обращаться и звонить в 102, приглашать патрули.

«Все бы ничего, но у нас возникла другая проблема – сейчас на Арбате начали собираться мопедисты. Они находятся там в большом количестве, именно в вечернее и ночное время. Когда мы вызываем патруль, мопедисты быстро разъезжаются, потом они возвращаются, начинают сигналить, выстраиваются шеренгой вдоль дороги. Это переходит все границы. У них нет никаких номеров, отследить невозможно и наказать тоже. На все наши просьбы они дерзят и игнорируют», - обратилась женщина к акиму.

Аким города Ерболат Досаев ответил, что ждёт решения и дополнения в законодательство, когда мопеды и электросамокаты признают транспортными средствами и обяжут иметь номера.

«Тогда департамент полиции и управление административной полиции смогут принимать необходимые меры. На местах их скопления нужно установить дополнительные камеры. Как показывает практика, это дисциплинирует людей. Мы внесли от имени акимата Алматы предложение признать, помимо электросамокатов, мопеды меньше 50 кубов, транспортным средством. На них невозможно наложить штрафы, потому что у них нет юридического статуса. Работу продолжим, а по Арбату – с управлением цифровизации на всей пешеходной зоне установим камеры. Во дворах, если можно установить шлагбаумы, дам поручение акиму района, департаменту полиции поддержать это предложение. Законодательное регулирование будет, значит порядок окончательно наведем», - сказал градоначальник.

Первый заместитель начальника департамента полиции города Нурлан Алмасбеков добавил, что на Арбате будет усилен контроль.

«Все находится на рассмотрении, по самокатчикам решение в Мажилисе принято, по мопедам – находится на стадии рассмотрения. Что касается Арбата – мы меры примем, усилим патруль», - заявил спикер.