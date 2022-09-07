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    23:58, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Полиция разыскивает устроившего поджог деревьев в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соцсети распространилось видео, на котором неизвестный, предположительно, совершает поджог деревьев в Алматы. Кадрами заинтересовались полицейские, передает МИА «Казинформ».

    «По сообщению управления полиции Бостандыкского района ДП города Алматы, место, зафиксированное на видео, установлено. Сейчас проводится осмотр сотрудниками полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, будет установлен и привлечен к ответственности», - сообщает Рolisia.kz.

    В Алматы 6 сентября произошло несколько случаев возгорания сухостоя. Огнеборцы боролись с высоким пожаром на склонах гор в районе Кенсайского кладбища и возле Кок- Тобе.


    Теги:
    Общество Алматы Борьба с преступностью Видео Главная для mail.ru Правоохранительные органы
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