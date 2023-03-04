Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школьники Алматы устроили массовую драку на футбольном турнире. Полиция проводит расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, на котором видно, как большое количество парней избивают друг друга, появилось в сети. Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне «Орбита».

В департаменте полиции Алматы отметили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.

«Участники драки доставлены в управление полиции для разбирательства. Их действиям будет дана правовая оценка. Вместе с тем, в полицию для выяснения обстоятельств дела приглашены организаторы турнира по футболу, между участниками которого и произошел конфликт», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.