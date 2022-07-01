1 Июля 2022 13:40

Полиция проводит расследование из-за видео со свадьбы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Алматы проверяет видео со свадьбы «сына начальника полиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети появилось видео со свадьбы со звездами казахстанской эстрады. На кадрах также можно увидеть, что разыгрывалось множество подарков, в том числе талоны на бензин. Автор публикации отметил, что предположительно это свадьба сына одного из начальников полиции.





В пресс-службе департамента полиции Алматы заявили, что изложенные доводы вышеуказанного автора тщательно проверяются в рамках назначенного служебного расследования. В случае установления нарушений служебной дисциплины, к сотрудникам полиции применят меры дисциплинарного характера.