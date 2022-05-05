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Полиция остановила оппозиционное шествие в Ереване и начала задержания активистов
5 Мая 2022 15:01

Полиция остановила оппозиционное шествие в Ереване и начала задержания активистов

ЕРЕВАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Специальные силы Армении – подразделение «Красные береты» в четверг утром остановили оппозиционное шествие в центре Еревана и начали задержания активистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как показывают в режиме реального времени местные порталы, есть десятки задержанных.

«Красные береты» являются самыми агрессивными, они начали провокацию и задерживают наших активистов, которые просто проводили мирную акцию», - заявил журналистам участник шествия, депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян.

Сейчас участники протеста продолжают движение по центральным улицам столицы Армении. Оппозиционные шествия также проходят и в других районах Еревана.

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