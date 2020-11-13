+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 0 °С
USD 428.99 EUR 506.51
RUB 5.58 CNY 64.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полиция оцепила район из-за подозрительной сумки в Алматы

13 Ноября 2020 18:11
Поделиться:
Полиция оцепила район из-за подозрительной сумки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за подозрительной сумки был оцеплен район на пересечении проспекта Гагарина и улицы Жандосова. Видео появилось в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Браконьер с отстреленной тушей джейрана задержан в Жамбылской области
Айзат Молдагасимова получила новую должность Еще 362 поста «Сергек» планируют установить в Алматы Женщину на самокате сбили насмерть в Алматы: водитель грузовика задержан

«Обнаружена сумка, которая вызвала подозрение. В настоящее время в рамках первичного реагирования на такого рода сообщения на место подтянулись специалисты всех экстренных служб города. Проводятся проверочные мероприятия. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Позже в 17:55 часов был дан отбой. Никакой опасности сумка не представляла.

Полиция поблагодарила граждан за бдительность и осторожность.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив