Полиция оцепила район из-за подозрительной сумки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за подозрительной сумки был оцеплен район на пересечении проспекта Гагарина и улицы Жандосова. Видео появилось в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обнаружена сумка, которая вызвала подозрение. В настоящее время в рамках первичного реагирования на такого рода сообщения на место подтянулись специалисты всех экстренных служб города. Проводятся проверочные мероприятия. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Позже в 17:55 часов был дан отбой. Никакой опасности сумка не представляла.

Полиция поблагодарила граждан за бдительность и осторожность.



