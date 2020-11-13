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Полиция оцепила район из-за подозрительной сумки в Алматы
13 Ноября 2020 18:11
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за подозрительной сумки был оцеплен район на пересечении проспекта Гагарина и улицы Жандосова. Видео появилось в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Обнаружена сумка, которая вызвала подозрение. В настоящее время в рамках первичного реагирования на такого рода сообщения на место подтянулись специалисты всех экстренных служб города. Проводятся проверочные мероприятия. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
Позже в 17:55 часов был дан отбой. Никакой опасности сумка не представляла.
Полиция поблагодарила граждан за бдительность и осторожность.
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