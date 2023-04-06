Полиция Израиля вновь штурмовала Аль-Аксу

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме вторую ночь подряд становится центром напряжённости. Израильская полиция вновь штурмовала вход в мусульманскую святыню, в которой забаррикадировались по меньшей мере десятки людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В ходе конфронтации сотрудники силовых структур использовали светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями, сообщают в духовном управлении, которое ведает делами мечети. Палестинский Красный Полумесяц насчитал по меньшей мере шесть пострадавших.

Противостояние разворачивается на фоне священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского праздника Песах. Из разных районов поступают сообщения о беспорядках, столкновениях с полицией и частных конфликтах между палестинцами и израильтянами, в том числе с применением оружия. Власти Израиля объявили о начале пасхальной блокады палестинских территорий. Армия сообщает о продолжающихся ракетных обстрелах из сектора Газа.

Ситуация обострилась после конфликта и полицейской операции у Аль-Аксы в ночь на среду. Израильские силовики вторглись в мечеть, где затем продолжилось противостояние с палестинскими активистами. По данным МВД, были задержаны более 350 человек. Насилие в святыне во время Рамадана осудила Лига арабских государств. США призвали к ослаблению напряжённости. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что потрясён произошедшим.

Как сообщалось ранее, израильская полиция арестовала палестинских верующих в ходе рейда на территорию мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме на рассвете в среду. По словам местных властей, в среду были арестованы не менее 400 палестинцев, которые остаются под стражей в Израиле.