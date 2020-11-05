Полиция ищет блогера, зацепившегося за вагон метро в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский блогер-экстремал, который прокатился с ветерком, зацепившись за вагон метро, будет наказан. Его ищет полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время личный состав управления полиции на метрополитене ориентирован на задержание данного правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Он непременно будет привлечен к ответственности за совершенное правонарушение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Отметим, ранее в Сети появилось видео, на котором видно как экстремал, запрыгнув на сцепное устройство поезда в метро, проехал от станции «Алмалы» до станции «Абай».

В КГП «Метрополитен» сообщили, что в момент происшествия дежурная по обслуживанию пассажиров, выполняя свои прямые обязанности, находилась на противоположной платформе, провожая уезжающих. Воспользовавшись этим, блогер зацепился за поезд. Данный опасный эксперимент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.