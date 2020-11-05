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Полиция ищет блогера, зацепившегося за вагон метро в Алматы

5 Ноября 2020 15:22
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Полиция ищет блогера, зацепившегося за вагон метро в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский блогер-экстремал, который прокатился с ветерком, зацепившись за вагон метро, будет наказан. Его ищет полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время личный состав управления полиции на метрополитене ориентирован на задержание данного правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Он непременно будет привлечен к ответственности за совершенное правонарушение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Отметим, ранее в Сети появилось видео, на котором видно как экстремал, запрыгнув на сцепное устройство поезда в метро, проехал от станции «Алмалы» до станции «Абай».

В КГП «Метрополитен» сообщили, что в момент происшествия дежурная по обслуживанию пассажиров, выполняя свои прямые обязанности, находилась на противоположной платформе, провожая уезжающих. Воспользовавшись этим, блогер зацепился за поезд. Данный опасный эксперимент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.


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#Алматы   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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