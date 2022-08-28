28 Августа 2022 20:19

Полиция Франции подозревает пожарных-добровольцев в поджогах лесов

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции в течение нескольких дней были задержаны двое добровольцев, помогавших тушить лесные пожары, по подозрению в поджоге лесов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Одного из них – 27-летнего молодого человека, обвиняют в том, что из-за его действий вблизи озера Вуглан 10 августа выгорело 230 га леса.

Пожарные, которые тушили огонь вместе с ним, пришли в зал судебных заседаний.

«Это позор. Никаких поблажек в этом деле быть просто не может», - сказал сотрудник службы пожарной охраны департамента Юра Сирил Фурнье.

В Гренобле с четверга за решеткой находится 35-летний доброволец. Его подозревают в том, что он совершил серию поджогов в городе Виф в департаменте Изер. Обвинения он отвергает.

В конце июля в регионе Эро еще один добровольный помощник пожарных сознался в полиции в том, что совершил несколько поджогов ради «адреналина» и «общественного признания».

«У нас есть несколько доказательств, указывающих на то, что было совершено уголовное преступление. В частности, то, что несколько пожаров начались одновременно», - сообщал сотрудник Национальной полиции Франции Кристоф Пэнь.

По официальным данным, с начала лета во Франции задержаны 34 человека, которых подозревают в поджоге лесов.

Фото: Francois Mori/AP