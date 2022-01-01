Полиция Австрии расследует дело о фальшивых ковид-сертификатах
ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Десятки людей, как предполагают правоохранительные органы Австрии, получили поддельные документы в одном из крупнейших центров вакцинации в Вене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.
Пока неясно, какую именно сумму за свои услуги требовали мошенники.
Стефани Курцвейл, сотрудница центра вакцинации Samariterbund: «В начале декабря этого года мы узнали, что в нашем центре были манипуляции с прививками,» - говорит Стефани, сотрудница центра. «Нам сказали об этом наши коллеги. Затем все подтвердилось после того, как мы проверили различные данные в электронных реестрах».
По словам Стефани, поддельные сертификаты могли получить от 30 до 100 человек. Сообщается, что на данный момент по меньшей мере двое замешанных в обмане сотрудников центра были уволены.
Стефани Курцвейл, работница центра вакцинации Samariterbund: «Для меня совершенно очевидно, что к такой сложной схеме, какой является выдача поддельных сертификатов о вакцинации, были причастны и другие люди».
Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на источник в полиции, в деле о фальшивых прививочных паспортах , могут фигурировать более двух подозреваемых. В центре вакцинации, в частности, обнаружили готовые к выдаче сертификаты, куда только оставалась внести данные якобы сделавшего прививку человека. Эти документы не сложно было украсть. Сейчас в центре приняты дополнительные меры по контролю за выдачей сертификатов.
Правоохранительные органы тем временем ведут работу с подозреваемыми.
«Одиннадцатого декабря двадцати шестилетняя гражданка Австрии получила по телефону фамилии людей, которые затем были внесены в список вакцинированных. Мы подозреваем, что эти люди не сделали прививку от коронавируса», сообщила представитель полиции Вены Барбара Гас.
Женщине, о которой идет речь, в случае, если ее вина будет доказана, грозит тюремное заключение сроком на один год.
За последние недели и месяцы Австрия улучшила показатели по вакцинации населения. В стране привиты 70% граждан, как в среднем по Евросоюзу. Однако теперь возникает вопрос, имело ли место мошенничество в других прививочных центрах, и сколько людей с санитарными паспортами на руках на самом деле были вакцинированы.
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