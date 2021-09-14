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    10:59, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Полиция Алматы завела уголовное дело по факту вырубки 300 деревьев

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы расследует факт вырубки 300 деревьев по улице Керей-Жәнібек хандар в Медеуском районе города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 340 УК РК - незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников. Назначена соответствующая экспертиза, по результатам которой по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Расследование проводит УП Медеуского района по территориальности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Ранее алматинцы пожаловались на вырубку около 300 деревьев по улице Керей-Жәнібек хандар в Медеуском районе города. Они предположили, что среди них есть краснокнижные. Позже в акимате сообщили, что деревья вырубили на участке в 1,15 га. Из них территория в 1 га имеет целевое назначение – строительство кэмпинга, еще 0,15 га – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

    По предварительным данным, вырублены яблони Сиверса, которые включены в Красную книгу Казахстана.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Алматы Правоохранительные органы
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