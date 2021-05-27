Полиция Алматы запускает свои ТВ-программы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новая усовершенствованная телестудия Департамента полиции появилась в Алматы. Там будут транслироваться еженедельные и ежедневные программы на темы, волнующих горожан. Начальник департамента полиции города Канат Таймерденов обратился к жителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я выступаю на площадке новой усовершенствованной телестудии Департамента полиции, которая оснащена современной телевизионной техникой. На базе телестудии будет осуществляться собственное производство телевизионных программ. Это хроника криминогенных и чрезвычайных событий в ежедневной программе «Мегаполис». Она будет транслироваться по будням в 11 утра с хронометражем 5-7 минут. Будет еженедельная аналитическая программа «Город принял», подготовка специальных репортажей на наиболее резонансные темы недели с привлечением экспертов, программа у нас будет выходить в эфир по субботам с хронометражем 10 минут», - сказал глава полиции.

По его словам, также будет выпуск еженедельной программы «Спрашивайте», где гости студии будут отвечать на вопросы горожан, давать разъяснение на актуальные темы. Программа продолжится 20 минут и будет выходить по воскресеньям.

«Кроме того, используя технические возможности телестудии, планируется наладить производство специальных социальных роликов на темы - дорожная безопасность, кражи, торговля людьми, повышение финансовой грамотности населения, а также цикл обучающих видеоинструкций для детей по их безопасному поведению в общественных местах и защите половой неприкосновенности. Указанные видеопродукты будут транслироваться на официальных каналах полиции в YouTube и Телеграм. Анонсы выпусков будут дублироваться в социальных сетях департамента в Instagram, Facebook, ВКонтакте», - добавил спикер.

Вместе с тем на площадке телестудии будут проводиться ежемесячные прямые эфиры с участием руководителей служб департамента полиции с интернет пользователями.

«Цель трансформации телестудии - это объективное информирование граждан о работе служб и подразделение департамента полиции, а также оперативное реагирование на волнующие население вопросы и темы. Эти меры реализуются в рамках принципа «полиция в шаговой доступности», провозглашенного Президентом РК», - подчеркнул Канат Таймерденов.

Кроме того, в своем телеобращении глава полиции заявил, что криминогенная обстановка в Алматы стабильная и контролируемая.

«С начала года принятыми мерами удалось сократить преступность в городе по всем линиям на 21,3%, улучшена общая раскрываемость уголовных правонарушений на 15%. Также сократилось количество правонарушений на улицах (на 4,5%) и общественных местах на 3,8%», - заключил начальник ДП.