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    12:56, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Полиция Алматы сделала заявление перед концертом Димаша Кудайбергена

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров сообщил, что свыше 2,5 тыс. сотрудников служб и подразделений ДП будут задействованы в обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности в период проведения концерта Димаша Кудайбергена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это знаменательное событие не только для Казахстана, но и на международной арене, и поэтому очень важно провести его на должном уровне, без суеты, хаоса и каких - либо правонарушений. Правопорядок полицейскими будет обеспечен как в месте проведения концерта, так и на прилегающей территории», - написал на своей странице в Facebook Арыстангани Заппаров.

    Он также отметил, что парковка транспортных средств запрещена вдоль проспекта Абая и улицы Сатпаева.

    «В этой связи призываем гостей заблаговременно позаботиться о парковке своего транспортного средства, воспользоваться второстепенными улицами и, во избежания заторных явлений, заранее скорректировать свой маршрут. Вместе с тем, обращаем особое внимание на культуру поведения во время концерта, запрет употребления спиртных напитков. Призываю проявлять уважение к поклонникам старшего поколения и к женщинам с детьми», - обратился глава полиции к гражданам.

    Сегодня на Центральном стадионе Алматы состоится долгожданный сольный концерт Димаша Кудайбергена «Stranger». На это событие специально в Казахстан приехали зрители из 68 стран мира.

    Теги:
    Общество Алматы Димаш Кудайберген Правоохранительные органы
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