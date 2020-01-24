Полиция Алматы разыскивает распространителей ложной информации о бесплатной раздаче одежды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы собрались у торгового дома, поверив рассылке о раздаче бесплатной одежды. Полиция Алматы разыскивает распространителей ложной информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На этот клич откликнулось несколько алматинцев.

«Они сегодня собрались у торгового дома, где, согласно фейку, якобы, раздавали одежду. Среди собравшихся проведена разъяснительная работа, нарушений общественного порядка не было», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.

В настоящее время управлением полиции Ауэзовского района начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 274 ч. 2 УК РК (распространение заведомо ложной информации путем использования социальных сетей или СМИ).

В ходе следствия будет установлен автор ложной рассылки и привлечён к уголовной ответственности.