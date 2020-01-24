Полиция Алматы разыскивает распространителей ложной информации о бесплатной раздаче одежды
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы собрались у торгового дома, поверив рассылке о раздаче бесплатной одежды. Полиция Алматы разыскивает распространителей ложной информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На этот клич откликнулось несколько алматинцев.
«Они сегодня собрались у торгового дома, где, согласно фейку, якобы, раздавали одежду. Среди собравшихся проведена разъяснительная работа, нарушений общественного порядка не было», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.
В настоящее время управлением полиции Ауэзовского района начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 274 ч. 2 УК РК (распространение заведомо ложной информации путем использования социальных сетей или СМИ).
В ходе следствия будет установлен автор ложной рассылки и привлечён к уголовной ответственности.
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