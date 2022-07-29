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Полиция Алматы расследует факт покушения на изнасилование
29 Июля 2022 11:25

Полиция Алматы расследует факт покушения на изнасилование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором видно, как в ночное время проезжавший мимо водитель спасает девушку от неизвестных. Она заявила, что ее пытались изнасиловать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел в частном секторе ночью 29 июля. Момент спасения зафиксировал видеорегистратор.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что факт покушения на изнасилование гражданки Б., 2000 года рождения, расследуется сотрудниками управления полиции Жетысуского района.

«Потерпевшая подозревает одного из своих знакомых, с которыми незадолго до случившегося распивала спиртные напитки. Обстоятельства устанавливаются. Создана следственно-оперативная группа. Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции города Алматы», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Кадр из видео

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