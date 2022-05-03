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    14:47, 03 Май 2022 | GMT +6

    Полиция Алматы проверяет видео жестокого избиения пожилой женщины

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы проводит проверку по факту размещенного в сети видео, на котором мужчина жестоко избивает пожилую женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram опубликовал видео инцидента. Там видно, как две женщины на глазах у детей спорят друг с другом, а затем мужчина валит одну из них на землю и начинает избивать ее костылями.

    «Нами 1 мая начата проверка. Поручено сотрудникам управления полиции Алатауского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы», - написал Рустам Абдрахманов.

    Кадр из видео/instagram.com/ rustam.abdrakhmanov
    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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