Полиция Алматы проверяет видео жестокого избиения пожилой женщины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы проводит проверку по факту размещенного в сети видео, на котором мужчина жестоко избивает пожилую женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram опубликовал видео инцидента. Там видно, как две женщины на глазах у детей спорят друг с другом, а затем мужчина валит одну из них на землю и начинает избивать ее костылями.

«Нами 1 мая начата проверка. Поручено сотрудникам управления полиции Алатауского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы», - написал Рустам Абдрахманов.

Кадр из видео/instagram.com/ rustam.abdrakhmanov