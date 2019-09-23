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Полиция Алматы пресекла факт вовлечения девушек в проституцию в Южной Корее

23 Сентября 2019 17:15
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Полиция Алматы пресекла факт вовлечения девушек в проституцию в Южной Корее

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы пресекли факт вовлечения девушек в проституцию на территории Южной Кореи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В полицию с заявлением обратилась местная жительница, по словам которой малознакомая женщина принуждает к занятию проституцией ее 24-х летнюю дочь и еще одну девушку.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 308 УК РК. Сотрудниками нашего подразделения профильного направления были организованы оперативные и специальные мероприятия, по результатам которых подозреваемая - гр. О., 1988 года рождения, задержана. В настоящее время эта женщина находится под следствием, в ходе которого будет установлен механизм отправки женщин за рубеж и круг лиц, причастных к этому преступному процессу. Расследование только началось. На эти и многие другие вопросы по факту нам удастся найти ответы по окончанию досудебного производства», - резюмировал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.


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Ключевые слова: Алматы, Корея, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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