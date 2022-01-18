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Полиция Алматы показала искореженный автопарк

18 Января 2022 13:45
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Полиция Алматы показала искореженный автопарк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в результате массовых беспорядков повреждено 165 служебных транспортных средств, 53 из них были подожжены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Департамента полиции, 64 из общего количества поврежденных машин восстановлению не подлежат.

Вместе с тем, в алматинском ДП озвучили предварительные итоги нанесенного ущерба в результате массовых беспорядков и вооруженных штурмов:

- сгорело пять фронт-офисов:

- повреждены здания Департамента полиции и УП Алмалинского района;

- повреждены и подожжены 19 модульных и 13 экологических постов полиции.

Ранее корреспондент МИА «Казинформ» побывал на штрафстоянке, куда собирают сгоревшие и обстрелянные транспортные средства в ходе беспорядков.

Отметим, сотрудникам, задействованным в обеспечении правопорядка в период режима ЧП, выделены премии в размере 150 тысяч тенге и ценные подарки курсантам и солдатам.

Погибшие сотрудники правоохранительных органов награждены орденами «Айбын» и оказывается помощь их семьям.


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#Алматы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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