Полиция Алматы показала искореженный автопарк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в результате массовых беспорядков повреждено 165 служебных транспортных средств, 53 из них были подожжены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Департамента полиции, 64 из общего количества поврежденных машин восстановлению не подлежат.

Вместе с тем, в алматинском ДП озвучили предварительные итоги нанесенного ущерба в результате массовых беспорядков и вооруженных штурмов:

- сгорело пять фронт-офисов:

- повреждены здания Департамента полиции и УП Алмалинского района;

- повреждены и подожжены 19 модульных и 13 экологических постов полиции.

Ранее корреспондент МИА «Казинформ» побывал на штрафстоянке, куда собирают сгоревшие и обстрелянные транспортные средства в ходе беспорядков.

Отметим, сотрудникам, задействованным в обеспечении правопорядка в период режима ЧП, выделены премии в размере 150 тысяч тенге и ценные подарки курсантам и солдатам.

Погибшие сотрудники правоохранительных органов награждены орденами «Айбын» и оказывается помощь их семьям.