Полиция Алматы перейдет на усиленный режим работы с 1 сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Усиленный режим службы сотрудники полиции будут нести как 1 сентября, так и в первые недели учебного года. Стражи порядка будут осуществлять дежурство на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений и работать с участниками движения как с пешеходами - родителями и детьми, так и водителями. Об этом на брифинге РСК сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Для повышения уровня безопасности дорожного движения на начальном этапе учебного года в округах школ будут дежурить экипажи патрульной полиции, ювенальные полицейские. На сегодняшний день проведена работа по замене дорожных знаков возле школ, по установке так называемых «лежачих полицейских». Всего установлено 62 искусственные неровности», - отметила Салтанат Азирбек.

Кроме того, в период подготовки к оперативно-профилактическому мероприятию «Внимание дети» в районе общеобразовательных, дошкольных учреждений установлено 47 новых дорожных знаков, восстановлено 43 дорожных знаков, нанесено 10 500 квадратных метров линий дорожной разметки и многое другое.

Сотрудники департамента полиции призывают горожан строго соблюдать правила дорожного движения, не переходить проезжую часть в неустановленных местах.