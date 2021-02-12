Полиция Алматы обратилась к пострадавшим вкладчикам «L-Капитал»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы обратились к пострадавшим вкладчикам компании «L-Капитал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции города Алматы сообщает, что в настоящее время по коллективным заявлениям вкладчиков следственным управлением ДП города проводится досудебное расследование. Создана межведомственная следственно-оперативная группа.

В офисах компании проводятся санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение.

«Гражданам, пострадавшим от действий руководства компании «L-Капитал», необходимо обратиться с заявлением в СУ ДП города Алматы или позвонить по телефонам: 8-701-624-28-24; 8-702-626-7797», – обратились к гражданам полицейские.

Отметим, что недавно несколько десятков человек из разных регионов Казахстана пожаловались на консалтинговую компанию, которая обещала им доход до 30% прибыли в год от суммы их вкладов, но денег вкладчики не получили.