РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:37, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Полиция Алматы обратилась к очевидцам январских событий

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Следственно-оперативной группой при Генеральной прокуратуре расследуется уголовное дело по фактам массовых беспорядков, имевших место в Алматы в начале января текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Следствием установлено, что 5-6 января 2022 года преступная группа, применяя физическую силу на улицах Алматы, незаконно захватывала граждан, избивала, против их воли удерживала в зале ресторана «BallRoom», расположенного в здании гостиницы «Казахстан», а также в паркинге бизнес-центра «EsentaiTower». В дальнейшем, от полученных травм один из захваченных граждан скончался.

    «Большая часть потерпевших установлена, проведены следственные действия. Однако, для установления полной картины происходивших событий необходимы показания свидетелей и потерпевших, неустановленных следствием. Призывая к исполнению своего гражданского долга, всех, кто пострадал от указанных преступных действий, а также явился очевидцем указанных событий, просим явиться в здание прокуратуры города Алматы по адресу: ул. Желтоксан, д. 189 и сообщить известное следственно-оперативной группе. Контактные телефоны: 8-775-888-03-65; 8-775-644-95-96», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    Теги:
    МВД РК Алматинская трагедия Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!