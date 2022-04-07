Полиция Алматы обратилась к очевидцам январских событий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Следственно-оперативной группой при Генеральной прокуратуре расследуется уголовное дело по фактам массовых беспорядков, имевших место в Алматы в начале января текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Следствием установлено, что 5-6 января 2022 года преступная группа, применяя физическую силу на улицах Алматы, незаконно захватывала граждан, избивала, против их воли удерживала в зале ресторана «BallRoom», расположенного в здании гостиницы «Казахстан», а также в паркинге бизнес-центра «EsentaiTower». В дальнейшем, от полученных травм один из захваченных граждан скончался.

«Большая часть потерпевших установлена, проведены следственные действия. Однако, для установления полной картины происходивших событий необходимы показания свидетелей и потерпевших, неустановленных следствием. Призывая к исполнению своего гражданского долга, всех, кто пострадал от указанных преступных действий, а также явился очевидцем указанных событий, просим явиться в здание прокуратуры города Алматы по адресу: ул. Желтоксан, д. 189 и сообщить известное следственно-оперативной группе. Контактные телефоны: 8-775-888-03-65; 8-775-644-95-96», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.