Полиция Алматы обратилась к автовладельцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий стражи порядка Алматы призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города», – поделился заместитель начальника eправления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов.

Также сообщается, что по данным Центра оперативного управления департамента полиции города, сегодня с 08:00 утра на пульт «102» поступило 57 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.