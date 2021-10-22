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    12:42, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Полиция Алматы обратилась к автовладельцам

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий стражи порядка Алматы призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города», – поделился заместитель начальника eправления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов.

    Также сообщается, что по данным Центра оперативного управления департамента полиции города, сегодня с 08:00 утра на пульт «102» поступило 57 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.


    Теги:
    Дороги Транспорт Общество Алматы для mail.ru Правоохранительные органы
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