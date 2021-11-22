Полиция Алматы ищет организатора «инвестиционной» пирамиды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы разыскивает организатора финансовой «инвестиционной» пирамиды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 217 ч.3 п.2 УК РК (создание и руководство финансовой «инвестиционной» пирамидой), нами разыскивается Ораз Әділет Жұмабайұлы, 10.06.1985 года рождения. Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, прошу сообщить по следующим телефонам: +7 777 953 51 11, +7 777 224 86 86 или 102», - написал на своей странице в Instagram заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Недавно в Алматы был задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды.