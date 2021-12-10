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Полиция Алматы ищет автора фейковой рассылки о кредитной амнистии и списании займов

10 Декабря 2021 16:41
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Полиция Алматы ищет автора фейковой рассылки о кредитной амнистии и списании займов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подало заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сообщается, что следственным управлением департамента полиции города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 274 части 1 УК РК.

«Виновные за содеянное понесут уголовную ответственность. Вместе с тем, полиция Алматы призывает граждан не доверять фейковым сообщениям и руководствоваться лишь официальной информацией», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

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#Алматы   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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