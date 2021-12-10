Полиция Алматы ищет автора фейковой рассылки о кредитной амнистии и списании займов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подало заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что следственным управлением департамента полиции города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 274 части 1 УК РК.

«Виновные за содеянное понесут уголовную ответственность. Вместе с тем, полиция Алматы призывает граждан не доверять фейковым сообщениям и руководствоваться лишь официальной информацией», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.